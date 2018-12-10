شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول ألمانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كد المبعوث الألمانى الخاص لمنع الأزمات ودعم الاستقرار، إيكهارت بروز، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان فى جميع المجالات، خاصة دعم قضايا السلام وتشجيع التعاون الاقتصادي، موجها الشكر للخرطوم على دعم برلين للفوز بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن، جاء ذلك خلال لقائه على رأس وفد ألمانى رفيع، الأحد بالخرطوم، بالسفيرة إلهام شانتير، الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية .

من جانبها، ثمنت شانتير، جهود ألمانيا فى دعم عملية السلام فى دارفور، من خلال دورها فى حث الأطراف لتوقيع اتفاقية ما قبل التفاوض مع بعض الحركات المسلحة وعقد المفاوضات وفق اتفاقية دارفور للسلام .

وأشادت بالتعاون التنموى بين البلدين، إضافة للحوار السياسى الذى توج بزيارة وزير الخارجية السودانى إلى برلين، ونتائج مباحثاته الثنائية مع نظيره الألماني، واستعرضت دور السودان فى دعم الاستقرار الإقليمي.

ورحبت شانتير، بالدور المرتقب لألمانيا فى مجلس الأمن، وأهمية دعم عملية السلام والاستقرار الاقتصادى والسياسى فى السودان.

وبحث الجانبان عملية خروج يوناميد من دارفور، وفق الأجل المحدد فى عام 2020، وتبادلا وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير من أجل حفظ الاستقرار بعد خروج البعثة الأممية.

وضم الوفد الألمانى بجانب المبعوث الخاص، كلا من : المدير الإقليمى لوكالة التنمية الألمانية، ومدير قسم شرق أفريقيا فى وزارة الخارجية، ومسؤولة ملف السودان فى الخارجية، ومسئول ملف بعثات السلام فى بعثة ألمانيا فى الأمم المتحدة، إلى جانب السفير الألمانى بالخرطوم.