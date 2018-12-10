شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري القطري يعتزم الحصول على قرض بـ 750 مليون دولار والان مع التفاصيل

في ظل سعي البنوك القطرية لمواجهة نقص السيولة التي تعاني منه بفعل المقاطعة العربية، أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، اليوم، أنه أغلق ترتيب الحصول على قرض مالي بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار.

وقال البنك في إفصاح نشرته بورصة قطر أن القرض سيستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام، مضيفا أنه قام بتكليف كل من بنك أوف أمريكا ميريل لينش، وبنك ميزوهو، كمنسقين رئيسيين ومشتركين للقرض.

بينما شاركت مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، وبنك باركليز، وسيتي بنك، "كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت" وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وكثفت حكومة قطر والبنوك، من اللجوء نحو أسواق الدين المحلية والخارجية، في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتنامية، وسط تراجع في الإيرادات المالية.