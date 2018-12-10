شكرا لقرائتكم خبر عن في قمة الخليج.. الصورة كاملة رغم غياب الصغير تميم والان مع التفاصيل

وسط غياب أمير قطر الصغير تميم بن حمد، بدأ ملوك وأمراء مجلس التعاون الخليجي، في التوافد على العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لحضور القمة الخليجية الـ 39، فيما أعلنت قطر عن أنها أوفدت وزيرا للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.

وأشارت قطر إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، سيحضر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، حيث قال مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية بقطر أحمد الرميحي، عبر حسابه على "تويتر": "وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض ليقود وفد قطر إلى قمة مجلس التعاون الخليجي".

فيما استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الوفود المشاركة، حيث وصل أول وفد وكان لسلطنة عمان وترأسه السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بـالسلطنة، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت "واس" بأن ثاني الوفود التي استقبلها الملك سلمان فور وصولها إلى الرياض كان من الإمارات، ويترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. ​كما وصل ملك البحرين حمد بن عيسى أيضا إلى الرياض لحضور فعاليات القمة الخليجية.

وفي تعليقه على غياب أمير قطر عن حضور القمة، قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أنا في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد.. كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة، وأن يتواجد في القمة".

وتبدأ القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، في وقت تواجه فيه منطقة الخليج أزمة بسبب خلاف مرير مع قطر، وذلك بعد أن قطعت دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.