شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار شقيقها.. مريم بن حمد تتطاول على مجلس التعاون والان مع التفاصيل

سائرة على درب شقيقها الخائن لعروبته وبيته الخليجي، دعت مريم آل ثاني، شقيقة أمير قطر تميم بن حمد، إلى انسحاب بلادها من مجلس التعاون الخليجي، وتطاولت عليه بوصفه مجلس "التهاون"، مدعية أن المجلس لم يحقق التكامل، ولم يعد يتبقى منه سوى الاسم.

وكتبت مريم آل ثاني تغريدة على تويتر قالت فيها: "مثلما انسحبت دولة قطر من أوبك، أتمنى أن تنسحب كذلك من مجلس التهاون الذي لم يحقق أي إنجاز طوال هذه السنوات سوى دخول المواطنين بالهوية الشخصية".

وأضافت: "هذا المجلس الذي لم يستطع أن يحقق التكامل لم يعد يتبقى منه سوى اسمه".

يذكر أن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ39، تنعقد اليوم الأحد بالرياض، وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه الدعوة لأمير قطر تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية، لكنه أوفد وزير الدولة سلطان بن سعد المريخي لحضور القمة بدلًا منه.

وفي وقت سابق، تطاول نظام تميم على مجلس التعاون، فقال صراحة إنه أخفق في مهامه، وأمر أبواقه الإعلامية بالدعوة ليل نهار لتفكيك المجلس، الذي يعد المنظمة العربية الوحيدة الفعالة حاليا.