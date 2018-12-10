شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لبيع وشراء العملات في حضرموت والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم.. وهي كالتالي: أسعار الشراء السعودي : 133 الدولار : 500 الإماراتي : 135 الذهب كسر : 18.000 أسعار البيع السعودي : 136.5 الدولار : 519 الإماراتي : 139 الذهب : 18.500 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

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