ترامب يدعو مجددا لإنهاء التحقيق حول التدخل الروسي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لإنهاء تحقيق فيدرالي في تدخل روسيا في الانتخابات، ووصف التحقيق بأنه "حملة اضطهاد" بعد يوم من كشف ممثلي الادعاء تفاصيل لم تكن معروفة من قبل عن محاولة روسي مساعدة حملته لانتخابات الرئاسة في 2016.



وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إنه "حان وقت إنهاء حملة الاضطهاد!"، كما نقلت تغريدة ترامب عن المذيع التلفزيوني جيرالدو ريفيرا، صديق للرئيس، وصفه لزعم التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا بقوله "وهم التواطؤ".

وكانت هذه ثاني تغريدة للرئيس، أمس السبت، بشأن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وفي احتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة سابقة أنه "بعد عامين وملايين الصفحات والوثائق وتكلفة تجاوزت 30 مليون دولار.. لا تواطؤ!".

وكان مولر كشف في وقت سابق، السبت، في مذكرة قدمها للمحكمة أن مسؤولا روسيا عرض على حملة الرئيس ترامب "التعاون على مستوى حكومي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أي قبل وقت طويل من الاتصالات المعلنة بين الجانبين.

وقال في إحدى الوثائق إن محامي ترامب السابق مايكل كوهين قدم لمكتبه "معلومات مفيدة تتعلق ببعض الأمور المرتبطة بروسيا"، حصل عليها بحكم اتصاله المنتظم مع شركة ترامب العقارية خلال حملة 2016.

وأضاف المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية إن المسؤول الروسي الرفيع المستوى، الذي لم يكشف عن هويته، قدم العرض إلى محامي ترامب الخاص كوهين، واقترح عقد اجتماع بين المرشح ترامب في ذلك الوقت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.