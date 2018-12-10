شكرا لقرائتكم بكين تطالب واشنطن بسحب أمر اعتقال «مديرة هواوي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين – رويترز – أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 01:49

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الأميركي تيري براندستاد أمس (الأحد)، لتسليمه «احتجاجاً قوياً» بشأن اعتقال المديرة المالية العالمية لشركة هواوي في كندا منغ وان تشو، وقالت إن على الولايات المتحدة سحب أمر اعتقالها.



وأثار توقيف مينغ وانتشو (46 عاماً)، التي تواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة مرتبطة بتعاملات أجرتها مع إيران بما يخرق العقوبات الأميركية عليها، حفيظة بكين، ما يشكل تهديداً للهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم.

ولا تزال مينغ، ابنة مؤسّس «هواوي» رن زتشنغفي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، محتجزة في كندا منذ الأول من كانون الأول (ديسمبر) بانتظار قرار محكمة كندية بشأن الإفراج عنها بكفالة الاثنين.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن نائب الوزير لي واي تشنغ أبلغ السفير الأميركي تيري براندستاد أن الولايات المتحدة تقدمت «بطلب غير منطقي» لكندا بشأن اعتقال منغ أثناء سفرها عبر فانكوفر.

وقال نائب الوزير للسفير الأميركي: «انتهكت الإجراءات الأميركية بشدة الحقوق القانونية والشرعية للمواطنة الصينية. كانت تلك الإجراءات بطبيعتها شديدة القبح». وأضاف أن بلاده دعت الولايات المتحدة إلى أن تأخذ في الحسبان الموقف الرصين والعادل الذي تتخذه الصين، وأن تسحب أمر اعتقال منغ. وزاد: «أي رد صيني آخر سيعتمد على ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات»، من دون مزيد من التوضيح.