شكرا لقرائتكم مقتل زعيمَين للسكان الأصليين في كولومبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوغوتا - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:28

أعلن مسؤولون كولومبيون مقتل اثنين من زعماء السكان الأصليين في البلاد، خلال أقلّ من 24 ساعة.



وتعرّض إدوين داغوا (28 سنة)، وهو أحد زعماء السكان الأصليين في محمية هويللاس في مقاطعة كوكا، لإطلاق نار أدى الى مقتله. وقال مصدر في جمعية مجالس البلدات، في اشارة الى داغوا: «كان زعيماً بارزاً في دفاعه عن مجتمعاتنا، وطلب من المسلحين الفاعلين احترام منطقتنا».

وبعد ساعات على مقتل داغوا، قُتل مسؤول من السكان الأصليين في منطقة مجاورة وفي ظروف مشابهة. كما استُهدفت حاكمة مقاطعة آوا ليديا غوميز، وهي من السكان الاصليين، لكنها لم تُصب بأذى.

وأعلنت المنظمة الوطنية للسكان الأصليين أن العنف ازداد ضد زعمائهم، منذ تولى الرئيس اليميني إيفان دوكي منصبه في 7 آب (أغسطس) الماضي. وأضافت: «يشجب السكان الأصليون في كولومبيا استراتيجية الإبادة المنهجية ويرفضونها، حتى في أوقات السلام».

واعترف دوكي بازدياد جرائم القتل التي تستهدف ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، متعهداً اتخاذ تدابير لوقفها.

وتفيد أرقام نشرها مكتب وسيط الجمهورية، بمقتل 311 من زعماء المجتمعات الأصلية، بين 1 كانون الثاني (يناير) 2016 و30 حزيران (يونيو) الماضي، أي أن زعيماً كان يُقتل كل 3 أيام في تلك الفترة.