قتيلان بصدامات في توغو

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محمد عثمان - الرياض - لومي - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:48

أعلنت توغو مقتل شخصين خلال صدامات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن في العاصمة لومي، في وقت أُخمدت احتجاجات في أماكن أخرى من البلاد.



وأشار التلفزيون الرسمي الى العثور على جثتين، «الاولى لشاب عمره 17 سنة مُصاب بجرح في عينه اليسرى، يظهر انه ناجم من رصاصة»، و»الثانية لرجل عمره 30 سنة، لم تظهر عليه آثار إصابات بالرصاص». ولفت الى اشتباه بأن إطلاق النار في المنطقة حصل من سيارة رباعية الدفع تقلّ مسلحين، مضيفاً أن 4 رجال الأمن جُرحوا واعتُقل 28 متظاهراً.

وأعلن تحالف يضمّ 14 حزباً معارضاً الأسبوع الماضي، تنظيم 10 احتجاجات أخرى في الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية المرتقبة في 20 الشهر الجاري. وستقاطع المعارضة الانتخابات، نتيجة مزاعم عن مخالفات تنظيمية، فيما حظّرت الحكومة المسيرات لأسباب أمنية.

وعمد شبان من أنصار المعارضة في العاصمة الى نصب حواجز وحرق إطارات، فيما ردّت قوات الأمن بإطلاق غاز مسيّل للدموع ومطاردة المتظاهرين.

وحاول أنصار المعارضة التجمّع في مدينتَي سوكودي وبافلو شمال البلاد، لكن الشرطة فرّقتهم مستخدمة غازاً مسيلاً للدموع. وتُعدّ سوكودي معقل الحزب الوطني الإفريقي الذي يرأسه فاوري غناسينغبي، أول من دعا الى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد، ويُعتقد بأنه في منفى اختياري في غانا، نتيجة مخاوف تتعلّق بسلامته.

ويطالب ائتلاف المعارضة بإصلاحات دستورية، أبرزها تحديد فترة الرئاسة بولايتين، فضلاً عن إجراء إصلاح شامل للجنة الانتخابية الوطنية

المستقلة.

وشهدت توغو احتجاجات منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ دعا متظاهرون الى استقالة الرئيس فاوري غناسينغبي الذي يتولى الحكم منذ العام 2005، بعدما خلف والده الذي حكم 38 سنة.

ودعت الكنائس الإنجيلية والمشيخية والميثودية في توغو إلى تأجيل الانتخابات أشهراً، نتيجة قلق في شأن تنظيمها. كما طالب أبرز القادة المسلمين بإرجائها.