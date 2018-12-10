شكرا لقرائتكم كانط منبوذاً لدى القوميّين الروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر إلياس | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:24

حملة «أسماء روسيا العظيمة» لتخليد 47 شخصية ساهمت في تاريخ البلاد، تحوّلت فضيحة في مقاطعة كاليننغراد أقصى غرب روسيا.



وفي «نافذة روسيا على أوروبا»، حشد القوميون الروس قوتهم من أجل منع إطلاق اسم الفيلسوف المعروف إيمانويل كانط على مطار الجيب الواقع على بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا. وعمد قوميون إلى تشويه تمثال كانط، إذ ألقوا طلاءً عليه، كما رمى آخرون قصاصات ورق عند قبره في المدينة، كُتب عليها «لن يدنس اسم ألماني أرض روسيا».

الإمبراطورة إليزابيتا بيتروفنا فازت بالتصويت لإطلاق اسمها على مطار كاليننغراد، بعدما أُدرج اسمها ضمن اللائحة، لتنهي اكتساح كانط التصويت الذي نظم على موقع خاص وعبر مواقع للتواصل الاجتماعي.

معلوم أن الإمبراطورة التي حكمت روسيا بين عامَي 1741 و1762، قادت روسيا في حرب السنوات السبع في أوروبا وتمكّنت خلالها من السيطرة على كونيسبورغ (كالينينغراد الآن) من شرق بروسيا (جزء من ألمانيا الحالية). كذلك ساهمت في زيادة مساحة الإمبراطورية الروسية إلى نحو 16 مليون كيلومتر مربع.

ساهم في الحملة ضد كانط الأميرال إيغور موخاميتشين، نائب رئيس أسطول البلطيق الروسي، إذ ظهر في تسجيل مصوّر يوجّه البحّارة ويشرح لهم لمَن يجب أن يصوّتوا، قائلاً: «يقول الجميع إن كانط كان فيلسوفاً وأموراً أخرى، لكن هذا الشخص خان وطنه وتذلّل من أجل أن يفتحوا له قسماً في الجامعة، من أجل تدريس وصوغ كتب غير مفهومة، لم يقرأها أحد من الواقفين هنا ولن يقرأها مستقبلاً».

لكن الأميرال لم يبلغ حدّ تجريم كانط، كما فعل الشاعر البروليتاري بزدومني، أحد أبطال الرواية الشهيرة لميخائيل بولغاكوف «المعلم ومارغريتا»، والذي طالب في حوار مع بطل آخر بسجن كانط 3 سنوات في معسكر «سولوفسكي» خلال عهد جوزف ستالين، عقاباً على نظرياته.

قبول كانط الجنسية الروسية أثناء حرب السنوات السبع، واستمراره بالعمل في الجامعة، لم يجنّبه اتهامات بتبنّي أفكار النازية التي ظهرت بعد وفاته بنحو 150 سنة. ورأى النائب الروسي مارات بارييف أن «إطلاق اسم كانط على مطار كاليننغراد يهين المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)»، معتبراً أنه «يمثل شعباً جلب كثيراً من الفواجع والمآسي لبلدنا».

ولم تخفّف من الهجمة على الفيلسوف الألماني، أفكاره التنويرية التي تعارض النازية وتنطلق من وجوب الامتناع عن اتخاذ الإنسان وسيلة، بل دائماً بوصفه غاية، وإصراره على العيش في كونيسبورغ (كاليننغراد) حتى وفاته والعمل في جامعتها التي تحمل اسمه الآن.

وفي مواجهة الحملة العنيفة على كانط، علا صوت طلاب في المدينة التي ستحتفل عام 2024 بالمئوية الثالثة لولادته. ولفت طلاب على مواقع للتواصل الاجتماعي إلى أن الفيلسوف لم يركع من أجل فتح كلية له في الجامعة، عندما كانت مدينته تحت سيطرة روسيا الإمبراطورية، كما لم يشارك النازيين أياً من أفكارهم، والأهم أن كتاباته لم تتضمّن أي عداء لروسيا، عكس كارل ماركس أو حتى فلاديمير لينين اللذين انتقدا روسيا في أعمال كثيرة.

وبعد منع السلطات الطلاب من التظاهر، قرّر الطالب سيرغي رومانتسييف التظاهر وحيداً، رافعاً شعار «كانط منا». وقال: «كانط ابن أرضنا، مثلنا كلنا، وليس مهماً أن تُسمّى كاليننغراد أو كونيسبورغ. وليس مفهوماً لماذا تعمد شخصيات إلى تصويره على أنه عدوّ لروسيا، من دون أي مراعاة للعقل والمنطق، خصوصاً أنه لا يمكن بأي حال أن نعتبر كانط عدواً لروسيا، ويجب أن نفخر به».

وبدل تحوّل كاليننغراد التي غنمتها روسيا من ألمانيا نهاية الحرب العالمية الثانية، نافذة على أوروبا للتقارب، تتحوّل شيئاً فشيئاً إلى خط المواجهة الأول في سباق تسلّح بين روسيا والغرب، عبر نشر صواريخ رداً على توسع الحلف الأطلسي شرقاً. لكن الأخطر وفق خبراء هو ما كشفه التصويت على اختيار اسم الإمبراطورة إليزابيتا التي خاضت حروب الخلافة في روسيا وأكثر مَن وسّع حدود الإمبراطورية، لمطار كاليننغراد على حساب فيلسوف ساهم في تنوير أوروبا وتحريرها من قيودٍ، ما يشير بوضوح إلى رغبة في إعادة أمجاد الإمبراطورية مرة أخرى، بأي وسيلة يدفع ثمنها البسطاء.