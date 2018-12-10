شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة ترسل مساعدات لمئات آلاف السوريين عبر الاردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:59

أعلنت الأمم المتحدة في بيان أمس أنها بدأت إرسال معونات إنسانية لنحو 650 ألف سوري عبر معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية الذي أعيد فتحه في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.



وأكد بيان مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «البدء بتسليم معونات استثنائية، لمرة واحدة، بهدف تقديم المساعدة الضرورية المنقذة للحياة إلى مئات الالاف (...) في سورية».

وأوضح أن «حوالي 369 شاحنة تحمل أكثر من 11200 طن من المساعدات الإنسانية لأكثر من 650 ألف شخص ستشارك في عملية من المقرر أن تستمر 4 اسابيع، عبر معبر جابر نصيب الحدودي»، مشيراً إلى أنها «تعادل الإمدادات اللازمة لمدة شهر واحد».

وأضاف: «تشارك في عمليات التسليم المتتالية بطريقة إعادة الشحن 6 وكالات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة دولية غير حكومية». وبحسب البيان فإنها «تشمل الاحتياجات الفورية للسوريين، مثل الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الطبية وسبل العيش والصرف الصحي».

ونقل عن المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الأردن أندريس بيدرسن قوله إن «هذه العملية اللوجستية الكبرى هي محاولة للتخفيف من معاناة الشعب السوري». وأكد بيدرسن أن «الامم المتحدة تثمن كثيراً تعاون السلطات الأردنية لدعمها الكامل والتزامها بتحويل هذا الامر إلى حقيقة على أرض الواقع».

وبحسب البيان فإن «آخر عملية تسليم مساعدات عبر الحدود من الأردن إلى سورية بموجب قرار مجلس الأمن 2393 كانت في 23 حزيران (يونيو) الماضي». وتابع أن «الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بينها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى نحو 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة في أنحاء سورية، بينهم 6.2 مليون نازح داخل البلاد».

وأوقعت الحرب في سورية أكثر من 360 ألف قتيل وتسبت بتهجير الملايين. ويحتاج أكثر من 13 مليون سوري مساعدة إنسانية.