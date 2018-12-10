شكرا لقرائتكم دوريات لقوات حفظ السلام على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - رويترز | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:59

سيّرت قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) دوريات أمس على خط الحدود بين لبنان وإسرائيل المعروف باسم الخط الأزرق، بعدما قالت إسرائيل إنها تنفذ عملية في أراضيها للكشف عن أنفاق أقامها «حزب الله» المدعوم من إيران تحت خط الحدود لشن هجمات عليها.



وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار أول من أمس على أشخاص يُشتبه بأنهم من «حزب الله»، في أول حادث من نوعه منذ بدأت إسرائيل حملتها الأسبوع الماضي لسد الأنفاق التي تقول إن «حزب الله» أقامتها تحت خط الحدود وصولاً إلى أراضيها.

ومع ذلك، أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية» التي تديرها الدولة إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في الهواء عندما رأوا دورية للجيش اللبناني قرب خط الحدود. وليس هناك تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وإلى الآن اقتصرت العملية الإسرائيلية على الأراضي الإسرائيلية لكن وزيرا إسرائيلياً قال إن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراء داخل لبنان ضمن عملية استهداف الأنفاق الحدودية إذا اعتبرت ذلك ضرورياً. وأكدت اليونيفيل وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل ووصفت الأمر بأنه «حدث خطير».

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس إن الجيش اكتشف أول من أمس نفقاً ثانياً يمتد من لبنان إلى إسرائيل، وإن الأمر يعود إلى «اليونيفيل» للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود.