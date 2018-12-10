شكرا لقرائتكم مصر: 20 الجاري موعد الحكم في محاولة اغتيال السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 22:59

أرجات محكمة عسكرية أمس إلى جلسة 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، النطق بالحكم فى حق 292 متهماً في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير سعودي.



ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم «باغتيال 3 قضاة في العريش (غرب البلاد)، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في محافظة شمال سيناء في أحد الفنادق، ما أسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد أمن ومواطن، إضافة إلى رصد واستهداف الكتيبة 101 في شمال سيناء بقذائف الهاون مرات، وزرع عبوات ناسفة في طريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها في الطريق».

وأحالت النيابة المتهمين إلى القضاء العسكري بعدما دينوا بتأليف 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، بينهم 158 متهماً موقوفين و7 آخرون أُخلي سبيلهم والباقون فارون.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الرصد والتخطيط فى الفترة آب (أغسطس) 2014 لاغتيال السيسي خلال تواجده في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وأقر متهم بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها داخل الحرم المكي لإشغال القوات، في الوقت الذي يقوم فيه بقية أعضاء الخلية باستهداف السيسي. وبين المتهمين ضباط سابقون في الشرطة بينهم فارون خططوا لتفجير موكب السيسي في القاهرة.

وفى غضون ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسة 24 كانون الأول (ديسمبر) للحكم على 32 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، بينها «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية في منطقة المنيب، وقتل عميد شرطة والمجند المرافق له، وإشعال النيران فى سيارته، واغتيال أمين شرطة في أحد المكامن، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة 82 ألف جنيه مصري.

إلى ذلك، تفقدت 3 وفود أمنية أميركية وروسية إجراءات التأمين في مطارات القاهرة ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ المُطلين على البحر الأحمر. وأتت جولة الوفود الأمنية ضمن إجراءات التأكد من تأمين المطارات المصرية، إذ تفقد الوفد الأميركي صالات وصول ومغادرة الأميركيين للتأكد من تأمينها، فيما تفقد وفدان روسيان إجراءات الأمن المتبعة في مطاري شرم الشيخ والغردقة، ضمن مباجثات بين مصر وروسيا لعودة الرحلات السياحية إلى المنتجعين التي كانت توقفت إثر سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، بعمل إرهابي على الأرجح.

وعادت حركة الطيران الروسي إلى مطار القاهرة في نيسان (إبريل) الماضي. وتفقد الوفد الأميركي إجراءات تفتيش الركاب خصوصاً المسافرين من مطار القاهرة إلى الولايات المتحدة، فضلا عن كيفية تأمين الطرود المشحونة جواً على الرحلات المتجهة إلى نيويورك. وأكدت مصادر مصرية أن هذا التفتيش «اعتيادي»، واجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة في وقت سابق.

ووصل القاهرة أمس وفدان روسيان لتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وستشمل جولتهما صالات السفر والوصول في المطارين ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وتأمين وجبات الطعام، وتفقد تأمين محيط المطار وكاميرات المراقبة التي تراقبه وتأمين مهبط الطائرات.

ويضم الوفدان مجموعة من خبراء الأمن في مجال الطيران المدني، وستستمر أعمال التفتيش عدة أيام، وسيكون لتلك الجولة تأثير في تقييم السلطات الروسية لمدى جاهزية المطارين لاستئناف استقبال السياحة الروسية لمنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.