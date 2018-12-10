شكرا لقرائتكم الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان «مجلس التعاون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – أبكر الشريف | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 01:07

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرصه على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه هذا الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء لمواطنيه.



ودعا العاهل السعودي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ39، في الرياض أمس (الأحد)، الدول الأعضاء في المجلس إلى الوقوف صفاً واحداً ضد إيران. وقال: «النظام الإيراني لا يزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ومنطقتنا تتعرض للتطرف والإرهاب»، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تقديم إيران ضمانات كاملة حول برنامجها النووي والصاروخي.

وناشد المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته في اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني من الاستفزازات الإسرائيلية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية لا تزال مركزية.

وطالب الملك سلمان بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يسهم في تشكيل حكومة انتقالية تضمن خروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها. وقال: «تدعو المملكة لحل سياسي يخرج سورية من أزمتها، ويساهم في تشكيل حكومة انتقالية، تضمن وحدة سورية، وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها».

من جانبه، حذّر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح من خطر الأزمة القطرية - الخليجية على كيان دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: «أخطر ما تواجهه هذه الدول، هو الخلاف الخليجي»، داعياً إلى وقف «الحملات الإعلامية التي تدعو إلى الفتنة في الخليج»، وضرورة تهدئة الأجواء.

وأعرب عن أمله بالوصول إلى حل سياسي في سورية وفقاً للقرارات الأممية، مشيراً إلى أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديداً جماعياً.

إلى ذلك، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة، ما يستدعي ترسيخ القواعد التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي. فيما أكد رئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد أهمية حماية مجلس التعاون الخليجي.

وعقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض أمس، طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير دولة قطر بالعمل على تنفيذ الشروط جميعها، لتعود عضواً فاعلاً في اتحاد مجلس التعاون الخليجي.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني: «مواقف الدول الأربع من دولة قطر ثابتة، والأمر بيد قطر لتستجيب لهذه الطلبات وتترك الأمور السلبية، ونحن بانتظار تركها، لتكون عضواً فاعلاً في مجلس التعاون الخليجي.. ونحن ننتظر أن تقوم قطر بالتزاماتها، مع اتخاذها بعض الخطوات، ولكن على الرغم من ذلك فإن أعضاء المجلس حريصون ألا تؤثر ممارسات قطر على كيان المجلس، حتى تنتهي هذه الأزمة، وهدفنا مع قطر هو تعديل مواقفها التي تسيء لدول الخليج بشكل شامل».

ورأى الجبير أن الشروط التي طلبتها الدول من قطر منطقية، قائلاً: «الشروط هي إيقاف دعم الإرهاب، وعدم التدخل في شؤون المنطقة، وهي نهائية، ومبدأ سيادة الدول هو مبدأ ثابت، والتفاصيل كلها تنصب من هذا القرار».

وأكد حرص أعضاء مجلس التعاون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس، مشيراً إلى أن «دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي».

وأكد الجبير رفض المملكة تسليم تركيا متورطين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات بشأن هذه القضية بطريقة قانونية.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقب ختام قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (الأحد): «نحن لا نسلّم مواطنينا»، مضيفاً: «من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية تصدر أوامر اعتقال».

وزاد بالقول: «السلطات التركية لم تقدم المعلومات بالطريقة التي نعتقد أنه كان يتوجب عليها أن تعتمدها».

وأشار إلى أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.

وأكد انفتاح المملكة على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بتلك القضية، قائلاً: «لن نخفي شيئاً، وكلما حصلنا على معلومات سنظهرها، كما يحدث في كثير من الجرائم التي يتم فيها التحقيق». يذكر أن النائب العام السعودي سعود المعجب أعلن الشهر الماضي توجيه التهم إلى 11 شخصاً، وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم.

من جانبه، وصف أمين مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لقاء القادة الخلجيين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأخوي والمثمر والبنّاء، وقال: «عكس اللقاء ما يجمع دول المجلس من روابط مشتركة، وبحثوا المواضيع المشتركة، وفي مجال العمل المشترك تم بحث المواضيع المرفوعة من اللجان المشتركة».

وأكد أن المجلس شدد على أهمية وحدة الأعضاء، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات المشتركة بين الدول الأعضاء التي تعزز من رفاه دول المجلس، ووجّه بمضاعفة الجهد لتحقيق رؤية الملك سلمان، مع الموافقة على مجموعة من القرارات الاسترشادية.

وبيّن أن دول المجلس لديها آلية لتعزيز التعاون الدولي مع دول العالم، والمنظمات العالمية، «مثل اتفاقاتنا مع المغرب والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تمتد من 3-5 سنوات، ويكون التعاون في الشأن السياسي والأمني والاقتصادي، والقادة يعملون على زيادة الفاعلية في التعاون بين الدول».

وشهدت القمة الخليجية الـ39 مشاركة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، نائباً عن السلطان قابوس بن سعيد، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيما غاب عن القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي أناب عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر سلطان المريخي.

وعلّق وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه في «تويتر» على غياب أمير قطر بقوله: «في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد، كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة»، في إشارة منه إلى الشروط التي وضعتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين لإعادة العلاقات مع قطر.

إلى ذلك، شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إعادة تأكيده أمس (الأحد)، خلال كلمته في افتتاح القمة الخليجية التاسعة والثلاثين، على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، حيث قال: «إن السعودية تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتنا وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني».

وأضاف الرئيس أن «هذا الموقف لخادم الحرمين الشريفين الذي نقدره ونحترمه ليس جديداً، إذ إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السند الدائم والداعم للقضية الفلسطينية».