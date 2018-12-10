شكرا لقرائتكم الزياني: الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب التضامن والتلاحم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 00:54

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاستضافة المملكة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ39، معبراً عن وافر الاعتزاز والعرفان للجهود الحثيثة والمساعي الموفقة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين، من أجل ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتأكيد تلاحم دول المجلس وتكاتفها وتضامنها، وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين شعوبها، مهنئاً خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعته وتوليه مقاليد الحكم، سائلاً المولى العلي القدير أن يمد في عمره، ويعينه على تحقيق آماله في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة في أرض الحرمين الشريفين.



كما قدم الزياني شكره لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ما تميَّزت به رئاسته للدورة الـ38 للمجلس الأعلى، من حكمة بالغة وحرص كبير واهتمام واضح بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما بذلته الحكومة الكويتية الموقرة، من جهد سخي وعمل متواصل لتعزيز هذه المسيرة المباركة، ومضاعفة إنجازاتها وصيانة مكتسباتها. فيما رفع الدكتور الزياني التهاني والتبريكات إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والحكومة الموقرة وشعب سلطنة عُمان العزيز بتولي سلطنة عمان مهام الرئاسة للدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، سائلا المولى العلي القدير أن يكلل جهود السلطنة، وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم، بتحقيق الأهداف السامية لمسيرة المجلس المباركة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وهنأ الزياني ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على النجاح الكبير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية والبلدية لعام 2018، وبنسبة مشاركة شعبية عالية بلغت 67 في المئة من الناخبين المدرجين على جداول الانتخابات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيدا على الحس الوطني الرفيع والولاء التام لقيادة جلالته الحكيمة، ودعما للمسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون: «هذه الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيداً من التضامن والتلاحم، وقدراً كبيراً من العمل الجاد لمواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة الشامخة التي أصبحت، بفضل من المولى القدير وبجهودكم وقيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة، محط أنظار وتقدير دول العالم الشقيقة والصديقة والحليفة». وأكد الزياني في ختام كلمته أن ما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات بارزة وملموسة على مختلف المستويات ستظل ثمرة من ثمار دعم قادة المجلس ومساندتهم لهذه المسيرة ، ونتيجة للتفاني والإخلاص والولاء والوفاء الذي يعبر عنه مواطنو دول المجلس الكرام، الذين ينظرون بعين الأمل والتفاؤل إلى المستقبل الزاهر المنشود، في ظل مجلس التعاون ومسيرته المباركة، مشيداً بحرص واهتمام قادة دول المجلس بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتطويرها باستمرار لضمان تحقيق أهدافها النبيلة، وعزمهم الصادق على أن يظل مجلس التعاون كياناً متماسكاً راسخاً، معبراً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة والمصالح المشتركة، وحصناً منيعاً لحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن مكتسبات وانجازات دوله ومواطنيه وضمان أمن واستقرار المنطقة، وواحة للنماء والازدهار والرخاء.