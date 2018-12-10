شكرا لقرائتكم آل سعيد يشكر خادم الحرمين على استضافة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 23:11

تلت ذلك كلمة لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، عبّر فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافته هذه القمة، ناقلاً تحيات سلطان عُمان قابوس بن سعيد لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة للأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وأن يمنّ على المملكة بكل خير.



ودعا قادة دول مجلس التعاون إلى العمل بما جاء في كلمة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي جاءت معبّرة ويقتدى بها في عمل مجلس التعاون، راجياً أن تجسّد هذه المعاني واقعاً يحمي المجلس ويوفقه دائماً لكل خير.

ثم عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة عملهم المغلقة.

وضم وفد المملكة في أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية محمد الجدعان.

حضر الجلسة الافتتاحية، الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير تركي بن فهد بن مشاري، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والدكتور بندر بن سلمان بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.