شكرا لقرائتكم «الأطراف اليمنية» تعقد أول محادثات مباشرة منذ عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ريمبو (السويد) – رويترز – أ ف ب | منذ 5 ساعات في 10 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 01:30

شهدت مشاورات الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد أمس (الأحد)، عقد أول محادثات مباشرة بينهما منذ عامين، في وقت أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال افتتاحه اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض أمس (الأحد)، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تواصل دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.



والتقى الطرفان في قلعة خارج ستوكهولم لبحث تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى، وهو أحد إجراءات عديدة لبناء الثقة بهدف البدء في عملية سياسية تنهي الصراع، وذلك بعد أن تنقل مسؤولو الأمم المتحدة منذ انطلاق المحادثات الخميس الماضي، بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الموالية لإيران.

والتقى الطرفان في قلعة خارج ستوكهولم لبحث تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى، وهو أحد إجراءات عديدة لبناء الثقة بهدف البدء في عملية سياسية تنهي الصراع، وذلك بعد أن تنقل مسؤولو الأمم المتحدة منذ انطلاق المحادثات الخميس الماضي، بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الموالية لإيران.

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