شكرا لقرائتكم أمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية لاحتواء الخلافات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 9 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 9 ديسمبر 2018 / 17:40

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لوقف الحملات الإعلامية في المنطقة التي تهدد وحدة الخليج.



وقال الصباح في كلمته خلال افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم (الأحد)، إن انعقاد القمة في موعدها يؤكد الحرص على تطلعات وطموحات شعوب دول التعاون الخليجي، مشدداً على أن المنطقة تعيش تحديات خطيرة.

وأشار إلى أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديداً مباشراً، معرباً عن أمله في التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.

وأكد أمير الكويت دعم الحل السياسي في سورية القائم على مقررات مؤتمر جنيف 1.

إلى ذلك، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة ما يستدعي ترسيخ القواعد التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي. فيما أكد رئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد، على أهمية حماية مجلس التعاون الخليجي.