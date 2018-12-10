شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تتفوق على قطر وتحتل المركز الأول عالميا فى تصدير الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم يثبت نظام الحمدين أنه العدو الأول لشعب قطر، وأظهرت بيانات رفينيتف، اليوم الاثنين، أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم لأول مرة فى نوفمبر.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت فى نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال فى حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعى المسال ما يربو على 15 فى % مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر ثلاثة فى المئة لتهبط لأول مرة فى مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.

وفى السياق ذاته، كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن أنه منذ إعلان المقاطعة العربية لإرهاب النظام القطرى يسعى الحمدين لاستخدام أى ورق للضغط على الرباعى العربى والتى كان آخرها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ولكن كالعادة انقلب السحر على الساحر.

وبحسب التقرير الذى بثتة "مباشر قطر"، فأن القرار كان متوقعاً نتيجة الخسائر الفادحة التى تكبدها النظام القطرى على مدار العامين الماضيين، وأوردت التقارير أن خسائر النظام القطرى بلغت 77 مليار دولار فى قطاعى النفط والغاز خلال الأشهر الخمس الأخيرة، وتابع: "الأمر الذى ألقى بظلاله على قرار الخروج من أوبك للتغطية على خسائره ..وهذه ليست الخسائرة الأولى فقد خفضت مؤسسات مالية دولية مستوى قطاع الغاز القطرى من مستقر إلى سلبى".