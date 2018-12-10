شكرا لقرائتكم خبر عن 150 دولة تعتزم المشاركة فى إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مسئولة كبيرة بالأمم المتحدة، يوم الأحد إن أكثر من 150 دولة ستشارك فى مؤتمر للأمم المتحدة لإقرار اتفاق عالمى للتعامل بصورة أفضل مع تدفقات المهاجرين.

ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق العالمى من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فى يوليو بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.

وهاجم ساسة أوروبيون نص الاتفاق منذ ذلك الحين، وقالوا إنه قد يؤدى إلى زيادة الهجرة. ورفضت ست دول على الأقل من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الاتفاق. ومعظم الدول الست من دول أوروبا الشرقية.

وقالت لويز أربور ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية إن أكثر من 150 حكومة سجلت لحضور اعتماد الاتفاق فى مدينة مراكش المغربية اليوم الاثنين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقالت أربور فى مؤتمر صحفى إن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية لكن يمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التى تواجه الهجرة.