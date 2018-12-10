شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس اليمنى: الحوثيون يريدون السلام على طريقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العزيز جبارى مستشار الرئيس اليمنى، أن الحوثيين يريدون السلام على طريقتهم ، فى إشارة إلى مفاوضات السلام القائمة حاليا فى السويد.

وأوضح جباري، فى تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية الليلة ، أنهم مستعدون للمشاركة فى جولة محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا ، فى حال إحراز تقدم فى المشاورات الحالية التى ترعاها الأمم المتحدة.

وقال إن على الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة إذا أرادوا الدفع قدما بمفاوضات السلام التى تستضيفها السويد، وأكد أن الحكومة الشرعية أدرجت أسماء معتقلى الرأى والصحفيين الذين يحتجزهم الحوثيون ضمن عملية تبادل الأسرى فى مسعى لإطلاق سراحهم من سجون الجماعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التى بدأت فى السويد فى محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة.