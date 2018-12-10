إيلون موسك يفتتح أول نفق برى تحت الأرض 18 ديسمبر الجارى

كشف رجل الأعمال إيلون موسك، عن أن أول نفق سيتم إنشاؤه أسفل لوس أنجلوس، سيتم افتتاحه رسميًا يوم 18 ديسمبر، وعلى الرغم من أن هذا التاريخ جاء متأخرًا قليلاً عن التاريخ المحدد مسبقًا يوم 10 ديسمبر، إلا أن موسك قال إن التاريخ الجديد سيشمل أكثر من مجرد افتتاح نفق، حسب ما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".

ووصف موسك الأمر بأنه "إطلاق منتج"، وقال إن الحدث سيشمل "سيارات نقل مستقلة وقانونية بالكامل للنقل البرى".

المركبات داخل النفق

كما ستقوم شركة الأنفاق بإظهار "مصاعد السيارات الأرضية النفقية" المستقبلية التى سترفع الباصات الكهربائية إلى الأنفاق تحت الأرض من خلال المصعد.

وفي تغريدة منفصلة، قالت شركة Boring التابعة لموسك أنها ستفتح فى اليوم الثامن عشر لأن الشركة تحتاج "بضعة أيام أخرى لإنهاء موطن النفق"، مضيفًا أنها ستشارك المزيد من التفاصيل "قريبًا".

وقال موسك فى وقت سابق إن الشركة ستقدم لعملائها رحلات مجانية فى النفق الاختبارى بعد يوم من إطلاقه.

النفق الجديد

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن موسك أن الشركة قد وصلت إلى لحظة تاريخية عندما انتهت من حفر النفق.

كما أظهر مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ اللحظة المدهشة التى تخترق بها آلة الحفر الضخمة الجانب الآخر من النفق، إذ يبدأ الطريق في عقار سبيس إكس بالقرب من شارع كرينشو وشارع 120 في لوس أنجلوس، وينتقل غربًا تحت الشارع 120 ويمتد لمسافة تصل إلى ميلين.

ويتنقل راكبو الدراجات عبر النفق على مركبات عالية السرعة يمكنها الوصول إلى سرعات تصل إلى 150 ميلاً في الساعة، وتنحدر المركبات في النفق عبر المصاعد عند طرفى المسار، قبل الانطلاق على مسار حيث يمكن أن تصل سرعته إلى 125 ميلاً فى الساعة (200 كم / ساعة).