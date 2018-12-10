بالخطوات.. كيف تحظر مواقع إلكترونية محددة على هاتفك الأيفون؟

فى بعض الأحيان، قد يرغب المستخدم فى حظر الوصول إلى مواقع معينة على هاتفه الأندرويد، وهو الأمر الذى يمكن القيام به بكل سهولة ويسر سواء على هواتف أيفون أو أجهزة أيباد، حيث يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تعمل بنظام التشغيل iOS 12 الاستفادة من ميزة Screen Time الجديدة كما يلى

- التوجه إلى الإعدادات Settings.

- الضغط بعد ذلك على خيار Screen Time..

- الضغط على Content & Privacy Restrictions.

- التوجه إلى خيار زر تقييد المحتوى Content Restrictions.

- يحدد المستخدم بعد ذلك محتوى الويب Web Content.

- ثم يختار الحد Limit Adult Websites.

- يضغط بعد ذلك على Add a Website، تحت قسم NEVER ALLOW

-أدخل عنوان URL للموقع المراد حظره، واضغط على تم على لوحة المفاتيح.

-يمكنك بعد ذلك الاستمرار فى إضافة المزيد من مواقع الويب إلى القائمة المحظورة إذا لزم الأمر.