النكز و"تعذر الاتصال بالخادم" رسائل وهمية.. احذر منها

تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورات جاء فى نصها "تعذر الاتصال بالخادم وأصبحت ممنوع من رد النكز الرجاء من كل الأصدقاء سرعة التعليق بملصقات" والتى يطالبون فيها أصدقاءهم بضرورة رد النكز لهم أو التعليق على منشورهم ببعض الملصقات، وهو الأمر الذى انتشر بشكل كبير بين الكثير من المستخدمين على شبكة "فيس بوك".

لكن فى حقيقة الأمر هذا أمر خاطئ تمامًا، إذ لم تعلن "فيس بوك" رسميًا عن وجود أى خطأ بخوادمها أو مشكلات قد تواجه مستخدميها، كذلك فإن منتديات الدعم الفنى والمواقع المتخصص في اكتشاف ومتابعة أعطال "فيس بوك" لم تكشف عن اكتشافها لأى عطل بالشبكة الاجتماعية، لكن على ما يبدو أن هذا مجرد حملة وهمية تم إطلاقها لخداع مستخدمى فيس بوك.

ويجب ملاحظة أنه لا توجد أي علاقة بين حظر الحساب والنكز، إذ أن النكز ما هو إلى وسيلة لتنبيه الأصدقاء والإشارة لهم، كما أن التعليق بملصقات لا يؤدى إلى حدوث أي شىء يتعلق بشبكة فيس بوك أو فك الحظر أو غيرها من الأمور التى تم الترويج لها على الشبكة الاجتماعية.

ويعد مثل هذا الرسائل أو المنشورات، من ضمن الأخبار الوهمية التى تحول فيس بوك وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعية التصدى لها ومنع انتشارها بكثرة بين المستخدمين من خلال توفير العديد من الأدوات التى تساعدها في ذلك