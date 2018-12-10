من ياهو ماسنجر لجوجل بلس .. خدمات ودعها المستخدمون فى 2018

مع كل عام يودع عالم التكنولوجيا منتجات وخدمات تقنية، ويستقبل أخرى غيرها، وقد شهد عام 2018 توديع مجموعة كبيرة من المنتجات التقنية ذات الشعبية الكبيرة بين المستخدمين، والتى نرصد أبرزها كما يلى:

- خدمة جوجل بلس:

أعلنت شركة جوجل فى شهر أكتوبر الماضى التخلى عن شبكة التواصل الاجتماعى التابعة لها "جوجل بلس" وهى الخدمة التى أطلقتها لمنافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى ولكن لم يحالفها النجاح مثل باقى خدمات جوجل، وقد بررت جوجل هذا القرار فى البداية بأنه قرار منطقى نظرًا لأن عددًا قليلاً للغاية من الأشخاص يستخدمون هذه الخدمة بشكل فعال، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن هذا الإجراء جاء بعد أن عثرت جوجل فى شهر مارس على خلل برمجى دام لسنوات ضمن شبكتها الاجتماعية، والذى يمكنه عرض الأسماء وعناوين البريد الإلكترونى وغيرها من البيانات الخاصة لما لا يقل عن 500 ألف مستخدم

- خدمة ياهو ماسنجر

وأعلنت شركة ياهو فى يوليو الماضى عن إغلاق خدمتها للتراسل الفورى "ياهو ماسنجر" وذلك بعد 20 عامًا من إطلاقها للمستخدمين، كما أوصت ياهو المملوكة حاليا لشركة فيرايزون للاتصالات، مستخدمى خدمتها بالتحول إلى تطبيق آخر يسمى Squirrel، وقالت إنها تركز الآن على بناء وتقديم أدوات اتصالات جديدة تلائم احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

- سناب كاش للدفع الإلكترونى

فيما أعلنت منصة سناب شات الشهيرة عن خروجها من أعمال الدفع عبر الهاتف المحمول بإغلاق خدمة "سناب كاش"، وذلك بعد ما يصل إلى 4 سنوات من إطلاقها بالشراكة مع شركة سكوير Square للخدمات المالية لتسهيل عملية إرسال الأموال بين المستخدمين.

- خدمة اختصار الروابط Google URL Shortener

وتمامًا مثل الخدمات السابقة، قررت شركة جوجل إغلاق خدمة goo.gl لاختصار الروابط والتى كانت قد أطلقتها عام 2009، لتسهيل عملية مشاركة الروابط الطويلة، وأعلنت أنه سيجرى استبدالها بخدمة الروابط الديناميكية أو Firebase Dynamics Links وهى عناوين URL ذكية تتيح لمُستخدميها ليس فقط التوجيه إلى صفحات الويب بل يمكنهم إعادة التوجيه إلى أماكن مُعينة داخل تطبيقات iOS أو أندرويد أو تطبيقات الويب.