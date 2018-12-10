المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء ضمن مساع لإنجاح محادثات السويد المقبلة

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الإثنين، العاصمة صنعاء للقاء الوفد التفاوضي لمليشيا الحوثي الانقلابية ضمن مساعي إنجاح مشاورات السويد التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
وذكر مصدر في مطار صنعاء أن المبعوث الأممي وصل مع الوفد المرافق له إلى صنعاء قادما من العاصمة الأردنية عمّان.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي الموافقة على طلب المبعوث الأممي بالسماح بنقل 50 جريحا حوثيا للعلاج بالخارج مع مرافقيهم، وذلك لدواع إنسانية.
ونقلت تقارير إعلامية أن الجرحى سيتم نقلهم عبر طائرة إثيوبية استأجرتها الأمم المتحدة وهبطت في مطار صنعاء صباح اليوم.
وأشارت إلى أن فريق من الأمم المتحدة يقوم حاليا بفحص وثائق الجرحى ومطابقة أسمائهم وفقا القائمة التي وافق عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وكان المبعوث الأممي قد غادر صنعاء 24 نوفمبر الماضي، وعقد لقاءات مع قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد زيارة استمرت 4 أيام.
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