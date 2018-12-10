مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم ورشة حول الصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ثانية ورش العمل المخصصة للأطفال هذا الموسم أمس الأول في القرية التراثية بالقرية العالمية، بالتعاون مع «ميداف أستوديو».

استهدفت الفعالية الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات، ودار موضوعها حول الصقور. وينظم المركز هذه الورش تعزيزاً للهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، ويستهدف بهذه الورش الفنية جيل الناشئة، إيماناً منه بأهمية دعم المواهب الصغيرة وحثها على الإبداع. وتؤكد الورش أهمية الموروثات التراثية في الإمارات، ومن بينها الصقور التي تعد بطولاتها من أشهر المسابقات، واكتسبت خلال السنوات الماضية إقبالاً جماهيرياً واسعاً، ويوليها المركز اهتماماً كبيراً.