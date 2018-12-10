أرقام قياسية وتحضيرات ضخمة لمونديال الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

أكد عارف العواني، مدير بطولة كأس العالم للأندية 2018، في اللقاء الإعلامي المفتوح الذي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور وسائل الإعلام المحلية، أن الإمارات تخطط لاستضافة البطولة العالمية خلال النسخ المقبلة، في إطار الخطة الموضوعة لاستضافة كبرى الأحداث القارية والعالمية في المستقبل.

قال العواني: «نخطط لاستضافة كأس العالم للأندية في الإمارات، خلال النسخ المقبلة، حتى في حال أي تغيير يطرأ على نظام البطولة وعدد الأندية المشاركة، وسوف نعكف على دراسة إمكانية الاستضافة والفوائد التي سنجنيها، ومدى إمكانية أن تحقق أهدافنا من العائد الإعلامي والاقتصادي، فدون شك أن الإمارات ستكون من الدول المبادرة لاستضافة الحدث».

وأضاف أن اللجنة المحلية المنظمة بصدد التطرق مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستضافة نسخ مقبلة على هامش البطولة، كاشفاً أن النقاشات المبدئية جرت خلال الفترة الماضية.

وأوضح العواني أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة تنشد الارتقاء بالعوائد التسويقية والاقتصادية على ما تحقق في النسخة السابقة، والذي لامس 50 مليون درهم، متوقعاً تضاعف هذا المبلغ في النسخة الحالية، خاصة في ظل قوة الأندية المشاركة، والتي تتمتع بشعبية جماهيرية جارفة حول العالم.

وأشاد بجهود ال140 شخصاً المنتمين للجنة المنظمة ويعملون خلف الكواليس، من أجل إنجاح الحدث من مختلف جوانبه، كاشفاً بأن 1300 شخص سيتولون مسؤولية التنظيم في المباراة الواحدة للبطولة، بينهم المنظمون والشرطة والأمن، بجانب 800 متطوع من فريق «المرشال» سيتمركزون في مختلف جنبات الملعب في كل مباراة. وكان التواجد الأخير ل«المرشال» في تنظيم فعاليات ماراثون أدنوك أبوظبي.

وأشار مدير بطولة كأس العالم للأندية 2018 إلى أن عدد المتطوعين الذين تقدموا للمشاركة في تنظيم الحدث عبر الموقع الإلكتروني «متطوعو الإمارات» بلغ 9 آلاف شخص ممن استوفوا الشروط، والتي يعد أبرزها أن يتجاوز المتقدم سن ال16 من عمره.

وأضاف: «نتعامل مع 100 مورد تجاري؛ لتلبية احتياجات البطولة اللوجستية، ومنها الفنادق التي ستستضيف ضيوف الحدث في 13 فندقاً في أبوظبي والعين، ويبلغ عدد الليالي الفندقية التي تم حجزها للضيوف حتى الآن 5 آلاف، كما بلغ عدد عقود الشراكة المبرمة على هامش استضافة البطولة 150 عقداً مع مختلف الجهات والشركاء».

ومضى يقول: «تحظى البطولة باستضافة 1500 ضيف شرف من نخبة الشخصيات من مختلف دول العالم، والهدف الأبرز الذي نسعى لتحقيقه من تواجدهم، هو الترويج السياحي لدولة الإمارات، ولاستاد هزاع بن زايد أحد أفخم الملاعب في الإمارات والعالم، والذي يستضيف عدد مباريات أكبر من النسخ الماضية».

وكشف العواني أن 70% من تذاكر البطولة نفدت، متوقعاً نفاد كل التذاكر المتبقية، بعد معرفة بطل كأس ليبرتادوريس الذي انتهت مباراته النهائية بين الغريمين التقليديين في الأرجنتين بوكا جونيورز وريفربليت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبيّن أنه تم تثبيت سعر التذاكر بالنسبة للنسخة السابقة دون إضافة ضريبة القيمة المضافة، وقال إن 4 آلاف تذكرة محجوبة عن موقع حجز التذاكر للدور نصف النهائي، وسيتم الإفراج عنها بعد معرفة هوية الفرق المتأهلة، فيما أكد أن التذاكر المتاحة حالياً لا يتجاوز عددها الألف.

وأكمل: «بلغ حجم المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي 32 مليون شخص، وعلى الموقع الرسمي للبطولة وصلت المشاهدات إلى 8 ملايين، وفي إطار الترويج للحدث قمنا بزيارة 10 مدارس في مدن أبوظبي والعين ودبي، ونفذنا أكثر من 44 نشاطاً تفاعلياً، و34 فعالية مجتمعية في مراكز التسوق».

وتطرق العواني إلى أن الإمارات تعتبر الرائدة في الشرق الأوسط في استخدام تقنية الخياطة أو التدبيس لأرضية الملاعب، والتي سبق استخدامها في كبرى الملاعب العالمية، مثل استاد ويمبلي، وتهدف إلى الرفع من كفاءة العشب، ومكافحة ضغط المباريات على نفس الملعب في فترات زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن هذه التقنية ستسهم في استضافة استاد هزاع بن زايد ل13 مباراة خلال 45 يوماً، دون تعرض الأرضية لأي حالة من السوء.وعن توفير المتطلبات الخاصة بالأندية المشاركة، قال: «نتعامل مع كل الأندية بنفس درجة الاهتمام، ونوفر لهم جميعاً نفس الإمكانيات، ولا يوجد فرق لدينا في التعامل مع ريال مدريد بطل أوروبا وغيره من المشاركين؛ إذ نقوم بحجز الفنادق لمختلف الفرق من جهتنا بشكل مسبق، وفي بعض الأحيان تقوم بعض الفرق بعمل حجوزات لعدد أكبر من الغرف؛ لاستيعاب باقي أفراد الوفد ومن يصاحبه».

وعن وصول الأندية المشاركة، أوضح: «وصل فريق ويلينجتون النيوزيلندي منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويؤدي تدريباته في مدينة العين؛ استعداداً للمباراة الافتتاحية أمام «الزعيم»، وسيصل ريال مدريد الأحد المقبل، وقبل يومين من مباراته في دور نصف النهائي، وسيتواجد الترجي التونسي في أبوظبي اليوم، وكاشيما الياباني يصل بعد غد الأربعاء، فيما سيصل بطل ليبتادوريس أيضاً الأربعاء».

وفيما يخص تدريبات الفرق، قال: «التدريبات في أبوظبي ستجري على ملاعب سلطان بن زايد، والكريكيت، ونادي ضباط القوات المسلحة والشعبة العسكرية وجامعة نيويورك، وفي العين على استاد خليفة بن زايد».وأفصح أن اللجنة المنظمة ستوفر منطقة للفعاليات مخصصة للجماهير في ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد سوف يتخذ فندق الميرلاند في جزيرة المارية مقراً له، ويخوض تدريباته على ملعب جامعة نيويورك.