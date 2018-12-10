احتجاج بصنارة صيد ينهي مشكلة لتجمّع المياه

أدّى احتجاج طريف انتهجه شاب أردني عشريني على تجمع مياه الأمطار في بلدة شمالية إلى التفات المسؤولين للمشكلة والعمل على إنهائها. وجلس رامي الحموري على كرسي على امتداد الشارع الرئيسي في بلدة رأس شمال ضمن محافظة إربد، وأمسك بصنارة لصيد الأسماك على اعتبار أنه يمارس هذه الهواية، في إشارة إلى تراكم المياه وتحولها إلى ما يُشبه البركة.

وقال الحموري: إن المشكلة مستمرة منذ ست سنوات، ويعاني سكان البلدة تزايدها، كلما هطلت الأمطار، وتقوم كوادر وزارة الأشغال بفتح منطقة وسطية لتصريف المياه، وهذا يتسبب في تدفقها باتجاه المنازل، ما دفع السكان لإغلاق مصادر التصريف، ما أدى إلى تجمع يُشبه البركة.

وأكد الحموري أنه قصد لفت الأنظار للمشكلة، والتعبير عن الاحتجاج السلمي الطريف دون تعطيل أو إساءة.

ورد أحمد فريحات، مدير أشغال المحافظة، بأن لجنة فنية خرجت لزيارة الموقع، واتخذت الحل اللازم فوراً، وذلك بناء على «الاحتجاج الفكاهي».