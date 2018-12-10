مكاسب للجيش الوطني في باقم.. واقتراب من المباني الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”



حققت قوات الشرعية تقدماً جديداً على جبهة صعدة عندما شنت وحداتها هجوماً مضاداً على مسلحي جماعة الحوثيين في مركز مديرية باقم شمالي المحافظة التي تعتبر معقلاً للميليشيات. ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم القوات الحكومية، عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله إن الحوثيين حاولوا شن هجوم على مواقع القوات الحكومية في محيط مركز مديرية باقم. وأكد أن القوات الحكومية صدت الهجوم وشنت هجوماً مضاداً وتقدمت في مركز المديرية، واقتربت من المباني الحكومية، فيما ساندت المقاتلات الحربية القوات الحكومية وشنت عدداً من الغارات.

وقال إن المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، لافتاً إلى أن الفرق الهندسية تعمل حالياً على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها الحوثيون.

وفي أبين، أطلقت قوات الأمن الجنوبية حملة أمنية لتعقب عناصر القاعدة. وشنت قوات الحزام الأمني حملة أمنية مستهدفة تجمعات محتملة لعناصر تنظيم القاعدة بجبال الربيز بالمنطقة الوسطى. واطلقت قوات الحزام الأمني على الحملة اسم الانتقام الساحق بقيادة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد.

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية متطابقة في محافظة الحديدة، أمس الأحد، بمقتل واصابة أحد عشر مدنيا بقصف شنته ميليشيات الحوثي على حي سكني بمدينة الحديدة، عاصمة المحافظة، في حين واصلت الأخيرة انتهاكاتها بقصف منازل الأهالي في حي منظر بمديرية الحَوَك جنوبي المدينة، وتفجير مسجد شرق المدينة.

وطبقا لتلك المصادر فإن قذائف هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي، مساء أمس الأول، على حي الربصة المكتظ بالسكان جنوبي الحديدة، أدت إلى مقتل خمسة وإصابة ستة مدنيين، اضافة الى تهدم منزلين وتضرر خمسة منازل أخرى.

وقصفت ميليشيات الحوثي حي منظر في مديرية الحَوَك جنوبي الحديدة، مستهدفة بقذائف الهاون وبشكل عشوائي، منازل المدنيين، حيث تم تدمير بعضها وألحقت أضراراً بالغة بأخرى. وأفاد سكان بقيام الميليشيات بالقصف العشوائي على المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة بشكل يومي. كما أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير مسجد شرقي مدينة الحديدة.