«الإمارات للثقافة الرياضية» يدعو لجعل إرث زايد خريطة طريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

دعا منتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية الذي نظمته جمعية الرياضيين، تحت شعار (الرياضة في رؤية القائد المؤسس زايد) إلى توثيق الإرث الرياضي للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعله برنامج عمل وخريطة طريق للأجيال في شأن التعاطي مع الرياضة كأسلوب حياة باعتباره القدوة في ممارساته ودعمه للرياضة والرياضيين ومضرب المثل في الإنجاز والعطاء للوطن.

دعت التوصيات لتفعيل التواصل بين المؤسسات الرياضية المحلية والعربية من أجل نشر الثقافة الرياضية في أوساط الشباب من خلال مبادرات توعوية تدعم الممارسات الرياضية وتعزز قيمتها الحضارية في المجتمع.

جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى الذي عقد بمقر الجامعة الأمريكية في الإمارات، بحضور الأمير طلال بن بدر بن سعود، رئيس المجلس الرياضي العربي، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق في البحرين،والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين، والدكتور مثنى عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات مستضيفة الحدث، كما حضره اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين العربي والمصري للترايثلون والدكتور مثنى عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، والدكتور إبراهيم السكار نائب رئيس جمعية الرياضيين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحشد من قيادات العمل الرياضي والإعلاميين.

وكان برنامج المنتدى افتتح بكلمة جمعية الرياضيين ألقاها عدنان الشمسي أمين عام الجمعية أكد فيها أن للنسخة الرابعة للمنتدى أهمية كبيرة كونها تقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعين، وبعام زايد القائد والمؤسس للوطن، طيّب الله ثراه، حيث يبرز فكر زايد في الرياضة ورؤيته لها باعتبارها ركيزة أساسية في بناء إنسان الإمارات ودعم قدراته.كما ألقى الدكتور مثنى عبدالرزاق كلمة أعرب فيها عن سعادة الجامعة الأمريكية في الإمارات باستضافة المنتدى الذي يبرز الفكر والدور الرائد لزايد القائد المؤسس للوطن الذي مهد الطريق لنهضة رياضية مستدامة.

وكان المنتدى تناول في جلساته الأربع مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤاه وإنجازاته التي جنتها رياضة الإمارات في عهده، وعقدت الجلسة الأولى بعنوان (الرياضة في فكر زايد)، برئاسة أحمد عبدالرحمن أمين عام اتحاد الرياضة المدرسية، وتحدث فيها الإعلامي محمد الجوكر مستعرضاً فكر ورؤية ومبادرات الشيخ زايد في المجال الرياضي، وفي الجلسة الثانية التي ترأستها منيرة صفر، تحدث مأمون صالح الضروس، ونورة محمد الشمري، وعلي أحمد محمد الجروان، عن نظرة الشيخ زايد للرياضة ورؤيته في جعلها مرتكزاً لبناء الإنسان.

وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور سعود الجنيبي «إرث الشيخ زايد الرياضي»، تحدث فيها كل من سلطان صقر السويدي، الأمين العام الأسبق للهيئة العامة للرياضة، والكابتن أحمد عيسى أول قائد لمنتخب الإمارات لكرة القدم، وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي بالإمارات، وتناولوا إرث الشيخ زايد الرياضي، وفي الجلسة الرابعة التي ترأسها الإعلامي سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، تحدث الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والدكتورة سبأ جرار رئيسة الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية، عن الشيخ زايد كقدوة للأجيال العربية.

وأكد الأمير طلال بن بدر أن مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يمكن حصرها أو اختصارها في كلمات لعظمها بما سطره في سجل التاريخ من مبادرات أسست للنهضة الرياضية الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات. وأعرب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة عن سعادته بالتواجد في المنتدى وألقى قصيدة شعرية أعدها خصيصاً للمناسبة أبرز فيها سجايا ومناقب الشيخ زايد مؤكداً أن عطاءاته الحافلة بالمبادرات في الحياة عامة والرياضة على وجه الخصوص أهدت للشباب الإماراتي والخليجي والعربي إرثاً عظيماً.وفي ختام المنتدى كرّم الدكتور أحمد الشريف، الأمير طلال بن بدر بن سعود، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، تقديراً لجهودهما في دعم وإثراء الرياضة العربية، كما كرم 3 شخصيات أثرت الرياضة المحلية والعربية تقديراً لعطائهم وهم: الإعلامي محمد الجوكر أمين عام جمعية الإعلام الرياضي بالدولة لجهوده في إثراء العمل الرياضي والإعلام الرياضي على مدى أربعة عقود، وعلي حميد شيخ المعلقين الرياضيين لجهوده في إثراء الساحة الرياضية الإماراتية، والدكتور علي سماكة كشخصية عربية أسهمت في إثراء الرياضة الإماراتية.