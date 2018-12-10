موقف خليجي ثابت بإدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والثلاثين، بإعلان السعودية والإمارات إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً «استراتيجية العزم»، كما أشاد بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء، يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين دول المجلس ويعزز من مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس.

وأكد المجلس الأعلى دعمه وتأييده للمملكة، فيما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع ملف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وما قامت به من جهود بهذا الشأن، وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول إلى حقيقة ما حدث، مشيداً بما تضمنته البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بالكشف عما أسفرت عنه التحقيقات التي تمت في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، لتأخذ العدالة مجراها، منوّهاً في هذا الصدد بقرار المملكة العربية السعودية بدراسة أوضاع بعض الأجهزة الأمنية، مؤكداً على رفضه القاطع لاستغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المجلس الأعلى، مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأعرب المجلس الأعلى، عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالب المجلس الأعلى، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة.

وأكد المجلس، تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ البالستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري وميليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية. كما أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة، وبدعوة الرئيس الأمريكي إلى الالتزام من قبل كافة الأطراف بتلك الإجراءات. (وكالات)

الجبير:على قطر تلبية مطالب الدول الأربع

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، عقب اختتام قمة مجلس التعاون في الرياض مساء أمس الأحد، أن «على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع».

وقال الجبير: إن «أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر في المجلس».

وصرح وزير الخارجية السعودي بأن «الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في المجلس». وأعلن أن «دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي»، مشدداً على أن مجلس التعاون لا يزال يلعب دوراً كبيراً في دعم القضايا الإقليمية.

وتابع: «نرفض تمويل الإرهاب والتطرف، ونرفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ونرفض التحريض وإيواء المطلوبين».

وأضاف أن «الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها».

ورداً على سؤال قال الجبير: «طالبنا الأصدقاء في تركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي»، أضاف: «نحن منفتحون على أي أدلة تملكها أي دولة للمساعدة في تحقيقاتنا»، وذكر أن التحقيقات في قضية خاشقجي تسير وفقاً لإجراءات القضاء السعودي. وأكد أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.

من جانبه، أكد عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن القادة بحثوا عدداً من القضايا المهمة في مجال العمل الخليجي المشترك. (وكالات)