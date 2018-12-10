بحث التعاون بين "أبوظبي للتنمية" والبرلمان الإفريقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقر الصندوق، روجر نوكودو دانج، رئيس البرلمان الإفريقي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان علاقات التعاون المشتركة بين الصندوق والدول الإفريقية وسبل تنميتها وتطويرها.



حضر اللقاء عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وخليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين فيه.

وقال السويدي: إن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت في بناء علاقات استراتيجية بين الصندوق والدول الإفريقية منذ سبعينات القرن الماضي، حيث تميزت تلك العلاقة بالتعاون المثمر في كافة المجالات التنموية.

وأضاف: إن نشاط الصندوق التمويلي في إفريقيا امتد على مدى أربعة عقود ليصل إلى 40 دولة.

وأعرب روجر نوكودو دانج رئيس البرلمان الإفريقي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على ما تقدّمه من مساعدات تنموية للقارة الإفريقية من خلال مشاريع صندوق أبوظبي للتنمية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات لتحقيق التواصل المستمر مع الدول الإفريقية من خلال الدعم والزيارات المتبادلة في ظل اهتمام قيادة دولة الإمارات بتعزيز علاقات التعاون المشتركة مع الدول الإفريقية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.