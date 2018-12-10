«سوبر دياباتي» يحلِّق ب «الصقور» إلى ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

حجز فريق الإمارات مقعداً في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة بالفوز العريض الذي انتزعه من حتا 4-1، وسجل «السوبر» المالي شيخ دياباتي، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأول على ملعب كلباء ضمن مواجهات دور ال16، لتعاود «الصقور» التحليق مجدداً على أمل تكرار إنجاز 2010، الذي توج خلاله «الأخضر» بلقب أغلى الكؤوس.

استحق الإمارات الفوز والتأهل عن جدارة بعد أن قدم الفريق واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم بفضل الرغبة الكبيرة والتركيز العالي ليصطاد «الصقور» سرباً من العصافير بضربة واحدة أبرزها العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة ثقة الجماهير الخيماوية، فضلاً عن تخفيف الضغط والتوتر الذي عانى منه اللاعبون والجهاز الفني جراء الجولات العجاف والوضعية الصعبة للفريق في دوري الخليج العربي، كما يحسب للمدرب جلال القادري ضبط الأمور الفنية وتجهيز اللاعبين بذهنية جيدة وروح قتالية عالية فضلاً عن استغلال نقاط الضعف والخلل عند منافسه حتا الذي ظهر بمستوى أقل عما هو معهود عن «الإعصار» وعابه في الكثير من أوقات المباراة تباعد الخطوط مع كثرة الهفوات خاصة في الجانب الدفاعي، فكانت المحصلة أربعة أهداف حملت توقيع المالي شيخ دياباتي «سوبر هاتريك» أعلنت عبور الفريق الإماراتي لدور الثمانية.

وأكد التونسي جلال القادري مدرب الإمارات الذي ارتسمت علامات الرضا على وجهه سعادته بالفوز والأداء الجيد الذي سيمنح فريقه المزيد من الثقة والمسؤولية في الاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى أن احترام فريقه لحتا والتعامل بجدية منذ البداية كان وراء الفوز الكبير الذي يشكر عليه اللاعبون، لافتاً إلى أن المباراة لم تكن سهلة خاصة في نصفها الثاني بعد أن كانت السيطرة الكاملة والأفضلية لفريقه طوال ال45 دقيقة الأولى وترجمتها عبر هدفين قبل أن يقلص حتا الفارق ويمارس ضغطا كبيرا على فريقه الذي استبسل في الذود عن مرماه ونجح في إضافة هدفين آخرين لتأكيد التفوق.

وعن التألق اللافت للمالي دياباتي أشار المدرب قادري إلى أن اللاعب انضم للفريق عقب فترة الإعداد ولم يكن جاهزا بدنيا خلال الجولات الأولى ومنحناه الوقت الكافي وبالفعل بدأ يقدم مردودا جيدا مع الفريق توّج بتسجيل ستة أهداف في الدوري وهدفين في كأس الخليج العربي وأربعة أهداف في مباراة حتا، وهي بالطبع أرقام إيجابية وما زلنا نأمل منه المزيد في الفترة القادمة.

وحول تقييمه لوضع الإمارات في ظل احتلال الفريق المركز قبل الأخير على لائحة ترتيب دوري الخليج العربي أقر المدرب التونسي بأن حصيلة ال9 نقاط التي جمعها الفريق حتى الآن لا تتناسب مع الطموحات لكن الجيد أن الفريق بدأ مؤخرا في استعادة عافيته عبر النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الأخيرة باستثناء مباراة الجزيرة، مشيراً إلى أهمية التعاقدات في «الميركاتو الشتوي» لدعم الفريق بالعناصر الجيدة التي تمنحه فرصة تحقيق الإضافة القوية في المباريات الصعبة بالدور الثاني للمنافسة على البقاء.

في الجانب الآخر، عزا الصربي نيناد فانيك مدرب حتا الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام الإمارات إلى الأخطاء الفردية والدفاعية التي وقع فيها لاعبوه والتي سهلت من مهمة المنافس في الفوز والتأهل، لافتا إلى أن عدم تكافؤ الفرص بين الفريقين على صعيد اللاعبين الأجانب منح الإمارات الأفضلية خاصة وأن حتا خاض المباراة بمحترف واحد «لوان سانتوس» في غياب محترفه الثاني جليمار بسبب عقوبة الإيقاف، ومع ذلك قدم الفريق أداء جيدا خاصة في شوط اللعب الثاني واستطاع تقليص الفارق ولعب 30 دقيقة بشكل رائع وخلق الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق التعادل وقلب موازين المباراة لو تم استثمارها بالشكل المطلوب قبل أن يضيف المنافس هدفه الثالث ويفقد حتا السيطرة على مجريات اللقاء، عموماً نبارك لفريق الإمارات الفوز وعلينا تصحيح الأخطاء وطي صفحة المباراة ومعاودة الاستعداد للدوري الذي يمثل الهدف الرئيسي.