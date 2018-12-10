الإمارات تترأس جلسة بمنتدى الهجرة الدولي في مراكش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مراكش: ”الخليج 365”



أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين «دعم دولة الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة بوصفه أحد المسارات الدولية التشاورية بين الحكومات لتعزيز الفوائد التنموية للعمل التعاقدي وضمان حقوق العمالة المتنقلة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها».

جاء ذلك في كلمة ألقاها في جلسة ناقشت مستقبل المنتدى الدولي للهجرة الذي يعقد حالياً في مدينة مراكش المغربية تمهيداً لعقد المؤتمر الحكومي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي للهجرة الآمنة النظامية يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بمشاركة وفد الدولة برئاسته.

من جهة أخرى، ترأست دولة الإمارات بالشراكة مع كندا جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى تم خلالها استعراض السبل وأفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الفوائد التنموية للعمل التعاقدي للدول والعمالة والتدابير اللازمة لتعزيز القدرات لمواجهة تحديات تنقل العمال بين الدول المرسلة والمستقبلة، وتوعيتهم بالتشريعات الوطنية لضمان إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم.

وقال الهاملي إن اختيار الدولة لرئاسة الجلسة بالشراكة مع كندا يؤكد على المكانة الريادية للإمارات في مجال تبني وإطلاق المبادرات الهادفة إلى إقامة علاقة عمل متوازنة وشفافة بين طرفيها، بما ينسجم مع تشريعاتنا الوطنية ويتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل.

واستعرض الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، عضو وفد الدولة خلال الجلسة الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة «توجيه» التي يديرها القطاع الخاصة تحت إشراف الوزارة ودورها الفاعل والكبير في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في كافة مراحل العمل التعاقدي المؤقت مشيراً في الوقت ذاته إلى توفير عدة قنوات ذكية وإلكترونية أمام العمالة للحصول على المعلومات ولتقديم شكاواهم التي يتم النظر فيها وحلها بكل شفافية».