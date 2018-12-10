تمسك بوحدة الصف الخليجي ورفض تدخلات إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، قمتهم التاسعة والثلاثين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين، اختتام أعمال قمة الرياض التي أكد إعلانها أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي، لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الجلسة الختامية للقمة، إنه سيتم وضع خطة طريق لتحقيق أهداف المجلس، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، مع تعزيز الأمن في المنطقة، والدور الإقليمي والدولي لمجلس التعاون.

أكد القادة، أهمية التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وخاصة تذليل العقبات أمام تحقيق السوق الاقتصادية المشتركة.

وقرر القادة، سرعة إنجاز تفعيل القيادة العسكرية الموحدة لقوات دول مجلس التعاون، وتأهيل القيادات العسكرية لأداء تلك المهام.

وشدد القادة، على دور المجلس في مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والتصدي للتطرف من خلال إرساء قواعد العدل وتأكيد قيم التسامح.

وأعرب قادة الخليج، عن تأييدهم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته. وذكر الزياني أن الإمارات ستستضيف الدورة الأربعين لقمة مجلس التعاون.

وفي الجلسة الافتتاحية، أكد خادم الحرمين الشريفين، أن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قام من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس فهم ثروتنا الأساسية، وبهم تتحقق الرؤى والآمال»، مؤكداً: «حرص الجميع على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل، بعد أن حبا الله عز وجل، دولنا بثروات بشرية وطبيعية عززت دورها الحضاري في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً تسخير طاقاتنا لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة».

وأضاف أن «منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم فلا تزال القوى المتطرفة والإرهابية، تهدد أمننا الخليجي والعربي المشترك، ولا يزال النظام الإيراني يواصل سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهذا يتطلب منا جميعاً الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والإصرار على ضرورة تحقيق الضمانات الكاملة والكافية تجاه برنامج إيران النووي وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية».

وأكد أن السعودية، ستواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية «الإسرائيلية» التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام.

وأكد خادم الحرمين حرص دول التحالف بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته، وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن دول التحالف عملت على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما تواصل دول التحالف دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.

ودعا إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة سوريا وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها. كما أكد حرص المملكة على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع الشقيقة العراق التي تشكل ركناً أساسياً في منظومة الأمن العربي.

وكان الملك سلمان، قد أكد في مستهل كلمته، أن استضافة المملكة للدورة ال 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي استجابة لرغبة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، معرباً له عن أطيب التمنيات ولسلطنة عمان التوفيق والسداد في رئاسة أعمال مجلس التعاون في دورته الحالية.

من جانبه، قال الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت رئيس الدورة السابقة للقمة في كلمته: «إن انعقاد هذه الدورة للمجلس في موعدها المحدد، رغم الظروف التي نمر بها، يؤكد حرصنا جميعاً على مجلس التعاون واستمرار آلية انعقاد دوراته، كما يجسد إدراكنا لحجم الإنجازات التي تحققت لنا في إطاره وسعينا للحفاظ على هذه المنجزات، باعتبارها تحقيقاً واستجابة لتطلعات وطموح أبناء دول المجلس». وتابع قائلاً: «إننا ندرك الأوضاع التي تعيشها منطقتنا والتحديات الخطيرة التي تواجهها، وتصاعد وتيرتها المقلقة، الأمر الذي يدعونا إلى أن نجسد وحدة كياننا، وأن نعزز عملنا المشترك لدعم مسيرتنا ولعل أخطر ما نواجهه من تحديات الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره، لنواجه تهديداً خطيراً لوحدة موقفنا، وتعريضاً لمصالح أبناء دولنا للضياع، وليبدأ العالم وبكل أسف بالنظر لنا على أننا كيان بدأ يعاني الاهتزاز، وأن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرها له في وحدة موقفنا وتماسك كياننا، وفي سياق حديثنا عن التحديات التي نواجهها، فلا بد لنا من تأكيد قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب واستنكارنا لها».

وأكد أنه انطلاقاً من حرصنا على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي، وسعياً منا لتدارك الأمر في وضع حد للتدهور الذي نشهده في وحدة هذا الموقف وتجنباً لمصير مجهول لمستقبل عملنا الخليجي، فإننا ندعو إلى وقف الحملات الإعلامية، التي بلغت حدوداً مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه.

وقال أمير الكويت: «إننا على ثقة أيها الإخوة، أنكم تشاركونني الرأي بأهمية الاستجابة لهذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامية، التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جميعاً لتهيئة الأجواء التي ستقود حتماً إلى تعزيز الفرص بقدرتنا على احتواء أبعاد ما نعانيه اليوم من خلاف».

وأضاف أن استمرار الصراع في اليمن، يشكل تهديداً مباشراً لنا جميعاً، ونأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد، التي استجابت الكويت بتقديم الدعم اللوجستي لها، وصولاً إلى الحل السياسي المنشود القائم على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، مشيداً في هذا الصدد بالأصدقاء في السويد على رعايتهم لهذه المشاورات وسعيهم لتوفير الظروف المناسبة لإنجاحها».

كما أشاد الشيخ صباح الأحمد، بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الدولي لدعم تلك المشاورات وإنجاحها، إضافة إلى المساعدات الإنسانية الضخمة التي يقدمها التحالف، للتخفيف من آثار الظروف الإنسانية القاسية، التي يكابدها أشقاؤنا في اليمن.

وأكد أن الكارثة الإنسانية في سوريا، لا تزال مستمرة ولم تفلح الجهود الدولية في إيجاد حل لها، لتستمر المعاناة ويتضاعف التهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وهنأ العراق على التطورات الإيجابية، التي تحققت لهم باستكمال العملية السياسية باختيار القيادات الثلاث، معرباً عن التطلعات بأن يتمكن الأشقاء في العراق من إعادة البناء لإزالة آثار ما شهده العراق الشقيق من دمار وليتحقق لأبنائه تطلعاتهم بالأمن والاستقرار والازدهار.

وحول مسيرة السلام التي تعاني جموداً وتجاهلاً من قبل المجتمع الدولي، أكد أمير الكويت، حرص دول المجلس على المسارعة باستئناف عملية السلام وصولاً إلى اتفاق سلام شامل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، دعماً وتعزيزاً لاستقرار المنطقة والعالم، كما أكد أهمية أن تستند العلاقات مع إيران إلى المبادئ التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار، تحقيقاً لكل ما نتطلع إليه جميعاً من أمن واستقرار وسلام لمنطقتنا.

بدوره، أشار الزياني، إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيداً من التضامن والتلاحم وقدراً كبيراً من العمل الجاد لمواصلة الجهود، لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة الشامخة، التي أصبحت بفضل من المولى القدير، وبجهودكم وقيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة، محط أنظار وتقدير دول العالم الشقيقة والصديقة والحليفة.

(وكالات)