الأحبابي ضمن أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في الاستكشاف الفضائي

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انضم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إلى قائمة أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في قطاع الاستكشاف الفضائي في العالم، بحسب تصنيف قائمة قادة المنظمات العالمية الأكثر تأثيراً التي تعدها منصة «ريتشتوبيا» الرقمية.

وجاء إدراج الأحبابي في هذه القائمة، إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات ذات الصلة بالقطاع الفضائي العالمي، من بينهم باز ألدرين، رائد الفضاء الأمريكي السابق، وجان ورنر، مدير وكالة الفضاء الأوروبية، وإيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس أكس»، وجيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، وريتشارد برانسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «فيرجن»، ونيل ديجراس تايسون، عالم الفيزياء الفلكية الشهير، وغيرهم.

وعلى صعيد آخر، فازت الوكالة، ممثلة بفريق الاتصال الحكومي، بالجائزة الذهبية ضمن فئة أفضل اتصال حكومي في الشرق الأوسط، ضمن جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة، وجاءت بالشراكة مع مجموعة «فور كوميونيكيشنز» المتخصصة في استشارات العلاقات العامة والإعلامية.

ويأتي الفوز تتويجاً لجهود الجانبين، خلال العام الماضي، في رفع مستوى الوعي بالقطاع الفضائي الوطني والتطور الكبير الذي شهده في المشاريع الفضائية، إلى جانب إبراز مساعي تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الفضائية الدولية، فضلاً عن الإضاءة على مختلف مشاريع الوكالة .