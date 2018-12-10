قرقاش: قمة الرياض دحضت مزاعم المشككين حول مجلس التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد ياسين

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة الرياض، التي عقدت أمس، من أنجح القمم الخليجية، ودحضت مزاعم المشككين حول مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي. كما أشار إلى أن ما خرجت به القمة من توصيات تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى قرقاش، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، على الجهود التي قامت بها دولة الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام الماضي، مشيراً إلى أن انعقاد القمة في الرياض يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي بخير ما دام يقود هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مبيناً أن أهم ما ميز قمة الرياض، أنها دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف قرقاش أن قمة الرياض حققت نتائج مبشرة، تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في مسيرته، ولديه القدرة على تجاوز المعوقات، كما أوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من المنظومة الخليجية، تنظر إلى المجلس كحاضنة مهمة ورئيسية، مؤكداً أن الأرقام التي نراها اليوم عن الاستثمارات البينية والانتقال البيني والمواطنة الخليجية، تثبت أن هذا المجلس مطلب رسمي وشعبي.

وكان قرقاش قد نشر، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، جدولاً توضيحياً يتضمن مقارنة مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية خلال 14 عاماً منذ عام 2003 إلى 2017، وقال: «مقارنة مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية لاطّلاعكم الكريم».

وتضمن الجدول 12 مساراً في مجالات اقتصادية؛ شمل التنقل والحماية التأمينية والتعليم وتملك العقار والأنشطة الاقتصادية والبنوك والشركات المساهمة وغيرها.

وأظهر الجدول زيادة التنقل بين مواطني دول المجلس؛ حيث كان 4.5 مليون مواطن في عام 2003 وأصبح 27 مليون مواطن في عام 2017، كما زادت الحماية التأمينية من ألف مواطن مؤمن عليه إلى 31 ألف مواطن خلال الفترة نفسها.

وبيّن زيادة نسبة التعليم العام عن الفترة نفسها، من 5 آلاف طالب إلى 34 ألف طالب، كما أوضح الجدول زيادة التملك في العقار بين مواطني دول مجلس التعاون على مدار 14 عاماً؛ حيث سجل ألف مواطن في عام 2003 إلى 230 ألف مواطن في عام 2017. وأظهر الجدول أيضاً زيادة الأنشطة الاقتصادية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من 3 آلاف مواطن إلى 112 ألف موطن يمتلكون نشاطاً اقتصادياً، كما سجلت البنوك التي تمتلك فروعاً بين دول المجلس من 7 بنوك إلى 25 بنكاً خلال 14 عاماً.