250 سلالة نقية في منافسات «الفجيرة لجمال الخيل» الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر و«وام»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الدور الذي تؤديه الرياضات التراثية في تأكيد عراقة الدولة وتمسكها بماضيها الذي كان الأساس في انطلاقتها الواثقة اليوم في شتى ميادين الحياة.

ولفت سموه إلى أن الرياضات التي تتعلق بعالم الخيل والفروسية لطالما كانت في مقدمة البطولات التي تحتفي بها الدولة وتلقى الدعم من قيادتها الحكيمة، كونها تعد جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد، الذي يعبر عن أصالة الشعب الإماراتي وعمقه الحضاري وقيمه النبيلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في الديوان الأميري أمس أعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة الرابعة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تحظى بدعم سموه ورعايته، يتقدمهم سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة المشرف العام على البطولة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بضرورة العمل على إنجاح البطولات التي تحتضنها الإمارة، وتوفير كل السبل اللازمة لتنظيمها وفق أعلى المستويات العالمية، مشيداً سموه بالجهود التي بذلت في تنظيم بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي شهدت تطوراً متصاعداً خلال دوراتها الثلاثة السابقة ما ساهم في تعزيز مكانتها ضمن أبرز الأحداث الرياضية التي تقام في الدولة.

واستمع سموه من أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، إلى شرح مفصل عن مجريات البطولة الحالية، وعدد المشاركين فيها وطبيعة المنافسات بينهم، كما اطلع على التطور الذي طرأ على النسخة الرابعة للبطولة عما كانت عليه في الدورات السابقة، وما أنجزته بدورتها الجديدة مقارنة بالبطولات المماثلة التي تنظم في الدولة.

بدورهم تقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعاية النسخة الرابعة مثمنين دعمه واهتمامه الكبيرين بالبطولة اللذين ساهما في إنجاح دوراتها المتعاقبة وترسيخ حضورها بوصفها ملتقى سنوياً جامعاً لمحبي الخيول ورياضاتها.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت مؤتمراً صحفياً أمس كشفت فيه عن تفاصيل البطولة التي تقام على ميدان قلعة الفجيرة التاريخية في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بمشاركة 250 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الاسطبلات المحلية في الدولة بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

حضر المؤتمر الذي عقد بفندق نوفتيل الفجيرة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمشرف العام على البطولة، وعصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيل العربي ورئيس اللجنة المنظمة وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي الراعي الرسمي للإعلان عن تفاصيل البطولة وشروطها واستعراض آخر الاستعدادات.

وأعرب عصام عبدالله عن اعتزازه بالتطور الكبير الذي تشهده البطولة في الفجيرة وزيادة عدد المشاركين من أبناء الساحل الشرقي، لافتاً إلى أن الهدف من البطولة هو تأهيل المشاركين للبطولات الدولية، وقال إن توقيت البطولة يصادف موسم الإجازات المدرسية ما يوفر فرصة سياحية داخلية للشباب والأهالي، وأوضح أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للفائزين في كل فئة إضافة الى مجموعة من الهدايا للجمهور.

من جهته أعلن عبدالعزيز المرزوقي عن تقديم مربط دبي ثلاث شبوات للملاك المواطنين تحفيزا على المشاركة الفعالة واستقطاب أكبر عدد من الملاك المواطنين.