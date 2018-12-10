الملك سلمان يدشن بحضور محمد بن راشد مشروع تطوير حي الطريف في الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والوفد المرافق وقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، أمس في الرياض مشروع تطوير حي «الطريف» المسجل في قائمة التراث العالمي لليونيسكو الذي يعتبر جزءاً من برنامج تطوير الدرعية التاريخية التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين كونها معلماً تاريخياً تراثياً وحضارياً بارزاً.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم تبعه عرض مصور بأشعة الليزر يحكي تاريخ الدرعية ودورها في تعزيز المظهر الحضاري والتراثي والتاريخي للمملكة على المستوى الوطني.

ثم أدت نخبة من الفرق الشعبية السعودية رقصات وأهازيج تراثية احتفاء بالمناسبة من ضمنها رقصة «العرضة» الرقصة الوطنية المشهورة في منطقة الرياض.

وقد حظي العرض بإعجاب قادة وزعماء دول المجلس والحضور.



وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باهتمام خادم الحرمين الشريفين بالتراث الوطني التاريخي للمملكة العربية السعودية الشقيقة معتبراً سموه أن مثل هذه المواقع التاريخية والأثرية تشكل عنصراً جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية وتعزز قطاع الصناعة السياحية في المملكة برفد مصادر الدخل الوطني فيها.

وبارك سموه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الشقيق هذا الإنجاز الوطني الذي كان في يوم من الأيام مقراً للحكم والمؤسسات الحكومية السعودية. (وام)

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