بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات ال21 تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

تنطلق اليوم منافسات بطولة الحبتور الدولية ال21 لتنس السيدات 2018، بمشاركة 32 لاعبة من ذوات التصنيف العالي عالمياً. وعقدت مجموعة الحبتور مؤتمراً صحفياً أمس، بفندق الحبتور جراند، لإجراء قرعة البطولة التي أسفرت عن منافسات متوازنة للأدوار الرئيسية.

شهد المؤتمر الصحفي حضور كل من رجل الأعمال خلف الحبتور، مدير مجموعة الحبتور ومؤسس البطولة وراعيها، وناصر يوسف ممثل اتحاد الإمارات للتنس، ونورا بدوي مديرة البطولة، وهاني الخفيف الحكم العام ومندوب الاتحاد الدولي، والمجرية كيرا ناجي الفائزة بأول نسخة من البطولة، واللاعبات كريستينا ملادينوفيتش، ودلما جالفي، ومونيكا كليناروفا.

وقال الحبتور: «أعتقد أن البطولة ستكون قوية وأكثر إثارة، بسبب الكوكبة المشاركة فيها والتي تعد الأبرز والأقدم بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها من البطولات الأغنى للاعبات الشابات؛ حيث تقدم جوائز نقدية تتجاوز 100 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الضيافة المجانية لجميع اللاعبات».

وأعرب الحبتور عن فخره واعتزازه بهذه البطولة التي تبوأت مكانة متميزة على أجندة الاتحاد الدولي للتنس، وباتت محطة مهمة للاعبات الواعدات في العالم. وقال: «لا شك في أن البطولة تعد واحدة من أهم البطولات التي قدمت مواهب حقيقية تم اكتشافها خلال البطولات على مر السنوات الماضية، وبعدها انطلقت اللاعبات ليحققن إنجازات كبرى في ملاعب التنس حول العالم، وكانت ملاعب الحبتور التي تتميز بالجودة والكفاءة بمثابة نقطة انطلاقتهن نحو العالمية».

ووجه الحبتور الشكر إلى اتحاد الإمارات للتنس وإلى الاتحاد الدولي لتعاونهما في دعم الحدث كما وجه الشكر إلى اللاعبات المشاركات وإلى الرعاة وإلى وسائل الإعلام، وإلى المتطوعين الذين أعطوا الكثير من وقتهم لكي تخرج البطولة في هذا الثوب الرائع، كما توجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للتنس، وإلى الاتحاد الدولي لتعاونهما في دعم الحدث، كما وجه الشكر إلى اللاعبات المشاركات وإلى الرعاة وإلى وسائل الإعلام، وإلى المتطوعين الذين أعطوا كثيراً من وقتهم لكي تخرج البطولة في هذا الثوب الرائع، كما توجه بالشكر إلى كل العاملين في البطولة ومجموعة الحبتور.

وكانت مجموعة الحبتور برئاسة رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، أعلنت منذ 3 سنوات عن ترقية البطولة لتكون من أكبر البطولات على مستوى العالم، تحت مظلة الاتحاد الدولي للتنس ITF

، كما تم رفع قيمة الجائزة إلى 100 ألف دولار، إضافة إلى الإقامة المجانية لجميع اللاعبات اللواتي يتم اختيارهن في الأدوار الرئيسية.

وتشارك مجموعة من اللاعبات المتميزات في البطولة هذا العام كما كان الحال في الأعوام السابقة، حين شهدت البطولة مشاركات من اللاعبة الصربية يلينا يانكوفيتش المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، واللاعبة الرومانية سيمونا هاليب، المصنّفة الأولى عالمياً حالياً في رابطة اللاعبات المحترفات WTA

.واتفقت اللاعبات المشاركات في المؤتمر الصحفي، على أن هذه البطولة نجحت على مدار السنوات الماضية، في تطوير مستويات اللاعبات ودعم تنس السيدات عموماً، وأعربن عن أمنياتهن بأن تقضي اللاعبات أوقاتاً جميلة، وأن تتميز البطولة بالمنافسات القوية، لاسيما وأن الملاعب التي تشهد البطولة رائعة للغاية، وتشجع على ممارسة التنس بكل راحة.

وأسفرت القرعة التي أجراها بحرفية وسهولة حكمنا الدولي هاني الخفيف، عن وقوع الفرنسية كريستينا ميلادينوفيتش المصنفة الأولى في البطولة، مع الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا، والمصنفة الثانية السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا مع الإسبانية سارة سوريبز، وتلتقي المصنفة الثالثة تاتجانل ماريا مع السلوفينية كاجا جوفان.

وفيما يتعلق ببرنامج المنافسات، فقد تواصلت الأدوار التأهيلية على مدار الأيام الماضية، وتُستكمل اليوم مباريات الدور الأول، وتقام غداً مباريات الدور الثاني، ويقام الدور ربع النهائي يوم الخميس، وتنطلق مباريات نصف النهائي يوم الجمعة، وتختتم البطولة يوم السبت المقبل، بنهائي الفردي والزوجي.



الخفيف: 15 لاعبة مرشحات للقب

أكد هاني الخفيف الحكم العام ومندوب الاتحاد الدولي أن النسخة ال21 لبطولة تحدي الحبتور لتنس السيدات ستكون واحدة من أقوى البطولات وستشهد تنافساً كبيراً عطفاً على ما تضمه من لاعبات على مستوى مميز للغاية، مشيراً إلى أن قرعة البطولة أسفرت عن مواجهات متوازنة.

وقال الخفيف: «البطولة ستشهد تنافساً كبيراً هذا العام حيث تشهد هذه النسخة مشاركة 9 من المصنفات الأوائل، و13 لاعبة مستواهن متقارب للغاية، وأؤكد أن البطولة تضم 15 لاعبة يمكنهن جميعاً الفوز باللقب، وهو ما يجعلنا ننتظر مباريات غاية في القوة».



ناصر يوسف: بطولة ذات تاريخ كبير

نقل ناصر يوسف ممثل اتحاد الإمارات للتنس، تحيات الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس الاتحاد للقائمين على البطولة ورحب بكافة المشاركات، مؤكداً دعم الاتحاد لبطولة الحبتور للتنس، وموضحاً أن لهذه البطولة تاريخاً طويلاً على مدى أكثر 20 سنة ماضية كان لها فضل كبير في اكتشاف لاعبات بارعات واصلن مسيرتهن وأصبحن من كبار المصنفات في العالم بعد ذلك. وتابع: «البطولة على قدر كبير من الأهمية بدليل حرص كثير من المصنفات دولياً على المشاركة بها وإبراز مستوياتهن من خلالها، كما أن معظم اللاعبات يفضلن المجيء إلى دبي في هذا الوقت من العام الذي يتميز بالجو المثالي».