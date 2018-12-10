محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات إلى قمة مجلس التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

يترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد الدولة المشارك إلى القمة التاسعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

ووصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على رأس مستقبلي سموّه والوفد المرافق، للمشاركة في أعمال القمة.

فقد استقبل خادم الحرمين الشريفين، سموّه عند سلم الطائرة، وعانقه عناقاً أخوياً، وبعدها استعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، ثلة من حرس الشرف الذي اصطف لأداء التحية لسموّه، ثم صافح كبار المستقبلين من أمراء ووزراء وأعيان البلاد، فيما صافح خادم الحرمين، أعضاء الوفد المرافق لسموّه.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات الملكية، في القاعدة الجوية، تجاذب سموّه وخادم الحرمين الشريفين أطراف الحديث، بشأن المعطيات المستجدة وجدول أعمال القمة.

ويرافق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفد يضم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي. (وام)