مترو دبي.. جسر للوصول إلى أشهر المعالم السياحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعد مترو دبي واحداً من أهم الوسائل الحديثة التي تنقل يومياً، مئات الآلاف من الأشخاص إلى مواقع عملهم وإقامتهم، وكذلك إلى أشهر مواقع الجذب السياحي في المدينة، ومنها مراكز التسوق الأكثر شهرة وبعض الأماكن التراثية في منطقة بر دبي. واكتسب مترو دبي شعبية كبيرة بين ركابه، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوّار، كونه الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة، وترتبط العديد من محطاته بشكل مباشر بمناطق الأعمال والأسواق والمعالم السياحية، بالإضافة إلى المبنيين 1 و3 في مطار دبي الدولي، إلى جانب توقفه عند أشهر وجهات التسوق التي يرغب العديد من الزوّار، الوصول إليها بطريقة سريعة وآمنة بعيداً عن الاختناقات المرورية.

ولأهمية المناطق التي يصل إليها مترو دبي، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بداية العام الجاري، جولتين رقميتين بعدّة لغات للإرشاد السياحي، لمساعدة زوّار الإمارة على استكشاف أبرز المواقع التاريخية والسياحية والثقافية.

وتعتمد «لحظات على المترو» و«جولة الفهيدي» على الصيغة الصوتية لإرشاد الزائر خلال تجوّله في المواقع السياحية والتاريخية في دبي. ويمكن إيجاد جولة «لحظات على المترو» على «Voice Map»، وتقدّم معلومات ذات أهمية عن دبي، ومواقع الجذب السياحية التي توجد على جانبي مسار مترو دبي في الاتجاهين، بداية من مبنى مطار دبي الدولي (3) وحتى محطة دبي مول. ولنبدأ بالمحطة الأولى وهي «ديرة سيتي سنتر»، التي تعتبر من أشهر المحطات التي ترتبط بمراكز التسوق، وتعد المحطة الأولى بين لائحة اهتمام الزوار كونها تأخذهم إلى سيتي سنتر ديرة، الذي يحتضن أكثر من 340 متجراً وصالة للسينما، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية للأطفال.

المحطة الثانية: «برجمان»، وتقع في مركز التسوق الذي يحمل الاسم نفسه، وتحتل موقعاً فريداً ضمن منطقة حيوية يرتادها آلاف الأشخاص يومياً، خاصة لمجاورتها قنصلياتٍ عدة. وتبعد محطة «بنك أبوظبي التجاري»، خطواتٍ قليلة عن أسواق الكرامة المشهورة. وترتبط محطة «برج خليفة ودبي مول»، بالمركز التجاري الشهير عبر ممر مكيف للمشاة يبلغ طوله 828 متراً، وتعد من أكثر محطات المترو التي توفر الفرصة لمشاهدة أكثر المعالم الجاذبة للزوّار.

وتعتبر محطة «مول الإمارات»، واحدة من المحطات المهمة التي تسهم في وصول ركاب المترو إلى ثاني أكبر مركز للتسوق في المدينة، ويتميز مول الإمارات بالعديد من المرافق الترفيهية التي تتلاءم مع مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد، وبداخله يوجد «سكي دبي» أكبر منحدر مغلق للتزلج، ويعد أول منتجع تسوّق في العالم. كما ترتبط محطة ابن بطوطة، بأهم وجهات التسوق عبر الخط الأحمر المتجه إلى جبل علي، وهو «ابن بطوطة مول».