إدارة ترامب.. أرقام قياسية في رحيل المسؤولين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأتي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير عن قرب رحيل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ليؤكد رغبة الأول في تغيير كامل لإدارته التي شهدت انقساماً كبيراً جراء قراراته غير المتوقعة، غادر خلالها عدد ضخم من المسؤولين الكبار برغبتهم أو رغماً عنهم، بعد اصطدامهم برئيسهم، ووصفه بعضهم فيها ب«الأحمق» و«المجنون»، وهاجمهم هو بنفسه علناً مراراً، في وقت يزيد الخناق عليه، على خلفية شبهات التدخل الروسي في الانتخابات التي أوصلته إلى سدة البيت الأبيض.

وتوترت العلاقات بشدة بين كيلي الذي تسلم منصبه منتصف العام الماضي، وترامب، إذ أكدت تقارير أن الرجلين لا يتحدثان، لتزيد من التكهنات بقرب رحليه. ونقل الكاتب المخضرم بوب وودوارد في سبتمبر/ أيلول الماضي عن كيلي قوله، إن ترامب «أبله»، مؤكداً «لا طائل من محاولة إقناعه بأي شيء. صار مختلاً. نحن في مدينة الجنون. لا أعرف حتى سبب وجود أي منا هنا. إن هذه هي أسوأ وظيفة توليتها». وهي التصريحات التي أجبر لاحقاً كيلي على نفيها علناً.

وجاء تعيين كيلي في منصبه، بعد أشهر من إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وتكليف المحقّق الخاص روبرت مولر بالتحقيق في شبهة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب لدى إعلانه مغادرة كيلي: «سيغادر جون كيلي، لا أعرف ما إذا كان يمكنني أن أقول سيستقيل، لكنه رجل عظيم».

وحققت إدارة ترامب معدلات قياسية في مغادرة أعضائها البيت البيضاوي، إذ تعددت في الكواليس سيناريوهات الاستقالة أو الإقالة، ومن أبرز المغادرين جيف سيشنز، وزير العدل السابق الذي غادر الشهر الماضي، بسبب خلاف حول التحقيق في التدخل الروسي، بعدما نأى سيشنز بنفسه عن التحقيق وسمح لنائبه رود روزنشتاين بتولي المهمة.

ومن بين المغادرين، وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، والذي خاض حرباً كلامية مع ترامب، ووصفه خلالها ب«غير المنضبط»، فيما وصفه ترامب ب «شديد الغباء». وجاءت إقالة تيلرسون، بعد خلافات علنية بينهما بشأن السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية وروسيا وإيران، إضافة إلى تداول أنباء وصف فيها تيلرسون ترامب في أحاديث خاصة بأنه «أحمق».

وأقال ترامب أيضاً في مارس الماضي مستشاره للأمن القومي هربرت مكماستر، بعدما قال الأخير إن «التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة أمر لا يقبل الجدل».

وعزل ترامب في العام الماضي، جيمس كومي، مدير التحقيقات الفيدرالي، في وقت كان يقود فيه تحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات.

وشملت الاستقالات أيضاً مؤيدين لترامب، مثل نيكي هيلي، السفيرة لدى الأمم المتحدة. وسكوت بروت، رئيس وكالة حماية البيئة السابق، وديفيد شولكن، وزير شؤون المحاربين القدامى السابق، وهناك أيضاً غاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين، وهوب هيكس، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض.

إضافة إلى روب بورتر، سكرتير شؤون الموظفين في البيت الأبيض، وأندرو مكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي، وستيف بانون مستشار ترامب السابق.

(وكالات)