«داعش» يستعيد مناطق خسرها في هجين بريف دير الزور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن تنظيم «داعش»، أمس الأحد، من استعادة مناطق خسرها في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي يوم السبت، في وقت أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو عن لقاء قريب بين فرق التنسيق التابعة للجيشين «الإسرائيلي» والروسي في موسكو، قبل تحديد موعد للّقاء بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني، التابع للمعارضة السورية، إن «مسلحي تنظيم داعش شنوا أمس هجوماً عنيفاً على مواقع تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حي الحوامة غرب مدينة هجين، واستعادوا المناطق التي خسروها يوم السبت». وأكد المصدر أن «طائرات التحالف الدولي شنت أعنف غاراتها السبت، وأطلقت مدفعية (قسد) مئات القذائف المدفعية والصاروخية، وتمكنت من السيطرة على سوق هجين ومنطقة القوس وحي سنبل وسط تراجع لتنظيم داعش، إلا أن التنظيم استفاد أمس من الأحوال الجوية الغائمة والماطرة وغياب طيران التحالف، وقام باستقدام تعزيزات عسكرية وشن فجراً هجوماً واستعاد المناطق التي خسرها، موقعاً قتلى وجرحى في صفوف عناصر (قسد) الذين انسحب أغلبهم من مواقعهم». وكانت قوات (قسد) دخلت المدينة ليل الخميس/الجمعة وسيطرت على المستشفى الوطني وأغلب حي الحوامة.

من جهة أخرى، قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية صباح أمس: تحدثت أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتفقنا على لقاء بعثات التنسيق التابعة للجيشين قريباً كما يبدو في موسكو، قبل أن نحدد موعداً للقاء بيني وبين الرئيس بوتين، كما اتفقنا على أننا سنلتقي فيما بعد. وتابع: هذا يأتي بطبيعة الحال عقب المحادثات التي أجريناها في باريس وكانت مهمة جداً لضمان مواصلة التنسيق بين الجيشين الروسي و«الإسرائيلي» المستمر منذ سنوات. وأضاف: قلت للرئيس بوتين إننا سنستمر في سياستنا ولن نسمح لإيران بالاستقرار عسكرياً في سوريا، كما سنواصل العمل ضد الأسلحة الدقيقة في لبنان، ونستكمل إحباط تهديد الأنفاق. وكان المكتب الصحفي للرئاسة الروسية قد أعلن السبت أن الرئيس بوتين تلقى اتصالاً هاتفياً من نتنياهو، وقال إن الرئيس الروسي أكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود «الإسرائيلية» اللبنانية.

(وكالات)