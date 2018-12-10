ختام مهرجان القيروان للشعر العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُسدل الستار على فعاليات الدّورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي، بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وجميلة الماجري مدير بيت الشعر في القيروان وعدد كبير من أهل الفكر والأدب والفن والثقافة ومحبي الشعر.

وكرم كل من عبدالله العويس وجميلة الماجري المشاركين في المهرجان من شعراء وفنانين. وشهد اليوم الأخير من المهرجان ندوة فكرية بعنوان (الشعر والذاكرة) شارك فيها: الدكتورة نهى الشاوش، والدكتور معز الوهايبي، وأدارها الدكتور منصف الوهايبي، حيث تناولت الدكتورة نهى الشاوش تعريف الشّعر كونه وعاء العلم والمعرفة وهو ديوان العرب الذي يسجّل بطولاتهم ويخلّد ماَثرهم، وقالت: إنّ العلاقة بين الشّعر والذّاكرة هي علاقة متينة ووثيقة، فالذّاكرة هي التي تُغذي الشعر وتضمن له الاستمرار، وتحدث الدكتور معز الوهايبي من جهته عن مسألة التذكّر والاستحضار وعلاقة الذّاكرة بالتخييل والمقاربة بين الذاكرة وارتباطها العميق بوجودنا اليومي، وتخلل الندوة نقاش ثري وبنّاء.

أعقب الندوة قراءات لمجموعة من الشعراء هم: بلال المسعودي، أكرم العبيدي، سيرين الشكيلي، ياسين الطنفوري، منى الزرقي، وقدمها التهامي الجوادي.