قمة للمناصرين الذاتيين في الشارقة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت العاصمة اللبنانية بيروت مؤخراً اجتماع الهيئة الإدارية لمنظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الرئيس الفخري للمنظمة، ممثل المنظمة الإقليمية في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، وهاشم تقي رئيس المنظمة، ومنى عبد الكريم اليافعي نائب الرئيس لإقليم الشرق الأوسط، وسلوى ملاف نائب الرئيس لشمال إفريقيا وأعضاء الهيئة الإدارية.

نتج عن الاجتماع إعلان حول تنظيم الشارقة مطلع العام الدراسي المقبل قمة للمناصرين الذاتيين، وتعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على وضع خطة وبرنامج عمل للقمة منذ الآن، كما نتج عن الاجتماع تأكيد مطالب المناصرين الذاتيين التي حملت شعار (اعمل من أجل الدمج للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وأسرهم).

وفي مجال التعليم يطالب المناصرون الذاتيون بالتحاق الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة الذهنية بالمدرسة ودمجهم في الفصول الدراسية مع أقرانهم من الأطفال غير المعاقين وفي مجال التقدير يطالبون بأن يتم تقدير الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية على قدم المساواة مع أقرانهم وأن يتم وضع حد للتمييز الذي يواجهونه. وفيما يتعلق بالمؤسسات الإيوائية يطالب المناصرون بإغلاق جميع المؤسسات الإيوائية وعدم إنشاء مؤسسات جديدة أو من نفس النوع، وحول موضوع الوظائف يطالبون بوظائف حقيقية في المجتمع بأجر حقيقي، كما يطالب المناصرون بدعم الأسر واحتوائها وتقديرها ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع.