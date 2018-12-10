"سامسونج" تكشف عن أكبر شاشة سينما بمقاس 14 متر

كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أكبر شاشة "Onyx"، تدعم معدات العرض الثلاثي الأبعاد، وذلك خلال حفل في كابيتال سينما بحي شيتشنغ بالعاصمة الصينية، بكين.
ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقني، قالت "سامسونج" إن أحدث شاشات Onyx Cinema LED مقاس 14 مترًا متاحة الآن في سوق السينما في جميع أنحاء العالم.
وتمتاز شاشة "Onyx Cinema LED" الجديدة بدعم دقة 4K، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR، ومستوى سطوع بواقع 301 شمعة في المتر المربع.
كما تمتاز الشاشة بأنها تدعم المعدات اللازمة للعرض الثلاثي الأبعاد، مثل النظارات.
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