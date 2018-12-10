الانذار الثاني” يهدد “4” من لاعبي “الافريقي التونسي”

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

في اطار الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا يواجه النادي الإفريقي نظيره الهلال؛ و يسعى فريق باب جديد للعودة لدوري مجموعات المسابقة الأعرق قاريا بعد غياب طويل؛ و تهدد عقوبة الانذار الثاني 4 لاعبين في فريق باب جديد في مباراة الذهاب

على أرضية ملعب رادس يوم الاحد القادم؛ و يتعلق الأمر بكل من غازي العيادي، وسام بن يحيى، مختار بلخيثر و موشلي؛ و يعاني الافريقي من عدة غيابات بسبب الاصابات على غرار سامي الهمامي، حمزة العقربي ، ساسراكو و أحمد خليل.. و للاشارة فان لقاء الاياب يلعب يوم 23 ديسمبر في امدرمان.