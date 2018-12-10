الحوثي: هل يتسابق البنتاغون والخارجية الأمريكية على المال السعودي

القاهرة — سبوتنيك. وكتب القيادي الحوثي في تغريدة على موقع "تويتر": "تؤكد تصريحات الخارجية الأمريكية قيادة أمريكا للعدوان على اليمن، وتظهر من خلالها رفض السلام، بل إن تصريحات هذه الأيام أشد حدة من وزارة الدفاع الأمريكية كما يبدو".

وتسائل: "هل هناك خلاف بين الوزارتين أم أنه تسابق على المال السعودي والإماراتي؟ أم أن عقلية بومبيو الاستخبارية لم تدرك المدنية بعد".

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ، قال خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس الأحد، إن "واشنطن ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة".